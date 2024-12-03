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Убийство на мальчишнике в Кокшетау: появились новые подробности

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 14:28 Фото: Zakon.kz
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК 3 декабря 2024 года прокомментировал резонансное убийство 21-летнего парня в одном из развлекательных заведений Кокшетау, отпраздновавшего накануне свою помолвку, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава региона отметил, что данное дело находится на его личном контроле.

"Виновный задержан, его деяния квалифицированы по статье "Преднамеренное убийство", он сейчас находится в СИЗО. Идет досудебное расследование. Кроме того, шесть соучастников привлекаются по статье "Хулиганство". Да, это такой был вопиющий случай, когда в таком заведении в ночное время было совершено убийство молодого человека. Будет дана должная правовая оценка этому инциденту", – добавил Марат Ахметжанов.

По его словам, сейчас, помимо расследования данного факта, власти проверяют соответствие увеселительных заведений города нормам по обеспечению безопасности находящихся там граждан.

12 ноября 2024 года сообщалось, что молодой человек получил несколько ножевых ранений. Полицию и скорую помощь вызвал один из посетителей, но спасти парня не удалось. До его 22-летия оставалось чуть больше двух недель.

По информации Департамента полиции Акмолинской области, подозреваемый в убийстве и другие участники конфликта водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия. В правоохранительных органах заверили, что дело находится на контроле руководства.

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