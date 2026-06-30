На сотни тысяч тенге обманули казахстанцев, желавших уехать в Чехию на заработки
Фото: polisia.kz
В Астане сотрудники криминальной полиции района Есиль задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 30 июня 2026 года, раскрыли в городском департаменте полиции (ДП):
"Он обещал гражданам помочь с трудоустройством в Чехии и под этим предлогом похитил крупную сумму денежных средств. В ходе следствия установлено, что подозреваемый убеждал граждан в возможности быстрого и беспрепятственного трудоустройства за границей. По данным следствия, он совершил мошеннические действия по шести эпизодам. За свои обещания мужчина получал от потерпевших денежные средства в различных суммах, после чего переставал выходить на связь".
Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.
"Общая сумма причиненного ущерба составила около 800 тыс. тенге. По данному факту проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Астаны
В этой связи стражи порядка призывают казахстанцев не доверять частным лицам, обещающим содействие в выезде за границу и трудоустройстве.
"Перед обращением в компанию, оказывающую услуги по трудоустройству, необходимо обязательно проверить наличие лицензии и законность ее деятельности. Также рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями договора и не переводить денежные средства до полного понимания всех его положений. При возникновении любых сомнений следует незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102".Пресс-служба ДП Астаны
29 июня 2026 года казахстанцев предупредили о потенциальных ловушках на улицах.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript