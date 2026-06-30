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Общество

На сотни тысяч тенге обманули казахстанцев, желавших уехать в Чехию на заработки

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:21 Фото: polisia.kz
В Астане сотрудники криминальной полиции района Есиль задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 30 июня 2026 года, раскрыли в городском департаменте полиции (ДП):

"Он обещал гражданам помочь с трудоустройством в Чехии и под этим предлогом похитил крупную сумму денежных средств. В ходе следствия установлено, что подозреваемый убеждал граждан в возможности быстрого и беспрепятственного трудоустройства за границей. По данным следствия, он совершил мошеннические действия по шести эпизодам. За свои обещания мужчина получал от потерпевших денежные средства в различных суммах, после чего переставал выходить на связь".

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.

"Общая сумма причиненного ущерба составила около 800 тыс. тенге. По данному факту проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Астаны

В этой связи стражи порядка призывают казахстанцев не доверять частным лицам, обещающим содействие в выезде за границу и трудоустройстве.

"Перед обращением в компанию, оказывающую услуги по трудоустройству, необходимо обязательно проверить наличие лицензии и законность ее деятельности. Также рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями договора и не переводить денежные средства до полного понимания всех его положений. При возникновении любых сомнений следует незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102".Пресс-служба ДП Астаны

29 июня 2026 года казахстанцев предупредили о потенциальных ловушках на улицах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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