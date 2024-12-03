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В Атырауской области число детей, занимающихся в спортивных секциях, за год выросло на 75,7%

В Атырауской области число детей, занимающихся в спортивных секциях, за год выросло на 75,7%, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:47 Фото: акимат Атырауской области
В регионе активно ведется работа по привлечению детей к спорту. В 17 спортивных секциях области занимаются более 22 тысяч детей, что на 75,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказал аким области Серик Шапкенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.


"В целях создания условий для эффективного досуга детей и формирования здорового поколения мы увеличиваем количество спортивных объектов. С начала года открылось пять спортивных объектов. В настоящее время ведется строительство еще 14. В регионе спортом занимаются 20 358 детей. Радует стремление молодого поколения вести здоровый образ жизни", – сказал С. Шапкенов.

Кроме того, глава региона добавил, что с 2025 года начнутся работы по цифровизации данной сферы. Это позволит контролировать использование выделенных средств, собирать данные о профессиональных спортсменах и работниках этой сферы, обеспечивать прозрачность процесса при отборе кандидатов. Помимо данных работ, в следующем году планируется начать строительство стадиона на 12 тысяч человек и национального спорткомплекса. В целом данные меры дадут импульс развитию спорта и создадут условия для профессиональной подготовки молодых спортсменов области.

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