Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане

Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 09:29 Фото: pixabay
Министр туризма и спорта приказом от 15 мая 2024 года внес изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что очередь на зачисление в спортивную секцию ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.

Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Кроме того, теперь дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.

Позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком согласно пункту 14 настоящих Правил.

Обмен местами в очереди не допускается.

Для заключения договора законный представитель ребенка предоставляет поставщику следующие документы:

  • заявление на зачисление в спортивную секцию в произвольной форме;
  • фотографию ребенка;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • справку из медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выданную по форме 027/у, утвержденную приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению";
  • копию документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка.

Для зачисления в группу детей с ограниченными возможностями или с особыми образовательными потребностями законный представитель ребенка предоставляет поставщику документ, подтверждающий его статус.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2024 года.

Ранее мы рассказывали, как изменился порядок зачисления детей в творческие кружки.

Читайте также

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники
Ведущим казахстанским ученым будут предоставлять творческий отпуск
Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление
Где в Казахстане можно обучиться медицинским специальностям: создан перечень
Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
Президентские стипендии распределены между вузами в сфере культуры и искусства
Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство туризма и спорта РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты
Единый экзамен по казахскому языку: какие будут последствия для не сдавших его учеников
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: