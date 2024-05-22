Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане

Министр туризма и спорта приказом от 15 мая 2024 года внес изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что очередь на зачисление в спортивную секцию ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.

Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Кроме того, теперь дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.

Позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком согласно пункту 14 настоящих Правил.

Обмен местами в очереди не допускается.

Для заключения договора законный представитель ребенка предоставляет поставщику следующие документы:

заявление на зачисление в спортивную секцию в произвольной форме;

фотографию ребенка;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку из медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выданную по форме 027/у, утвержденную приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению";

копию документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка.

Для зачисления в группу детей с ограниченными возможностями или с особыми образовательными потребностями законный представитель ребенка предоставляет поставщику документ, подтверждающий его статус.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2024 года.

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