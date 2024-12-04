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Законодательство РК

Глава "Казпочты" назвала свою зарплату

Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:51 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Мажилисе после одобрения поправок в закон "О почте" председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова назвала журналистам свою заработную плату, сообщает Zakon.kz.

Она сообщила, что получает 1,2 млн тенге "чистыми" на руки. При этом почтальоны в среднем получают 160 тыс. тенге. Некоторые меньше, если работают неполный день, так как в отдаленных селах почта приходит редко и нет большого объема работы.

"Почта, это не только почтальоны. У нас работают водители, сортировщики, операторы. Заработные платы разные. Есть регионы, где почтальоны выходят на неполную ставку. Они параллельно подрабатывают. Допустим, сортировщик выходит ночью в третью смену. Он получает треть от месячной зарплаты. И кажется, что человек меньше получает, но на самом деле у него три-четыре работы", – сказала Асель Жанасова.

Она отметила, что в организации ежегодно повышают заработные платы. В 2023 году ее повысили на 25% сельскому производственному персоналу. В этом году – еще на 15%. В основном на почте трудятся женщины, порядка 85%.

В 2022 году почтальоны в регионах получали среднюю заработную плату 90 тыс. тенге в месяц.

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