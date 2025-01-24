Токаев принял главу "Казпочты"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 января 2025 года, принял председателя правления АО "Казпочта". Асел Жанасова отчиталась об итогах деятельности компании за 2024 год, финансовом положении и перспективных направлениях развития, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, за последние два года "Казпочта" добилась чистой прибыли и внесла в бюджет 45 млрд тенге налогов и пошлин.

Также, как стало известно из сообщения Акорды, председатель проинформировала о том, что "Казпочта" впервые вошла в топ-50 почтовых операторов мира по рейтингу Всемирного почтового союза.

Благодаря оптимизации логистических процессов объем почтовых отправлений вырос на 26%, включая 20 млн обработанных посылок, из которых 9 млн – международные.

Кроме того, Жанасова доложила, что в ходе реализации проекта HomePost открыто 180 пунктов выдачи заказов в магазинах у дома, а в 2025 году их количество достигнет 1000. В рамках сотрудничества с YTO Express привлечены инвестиции в размере 50 млн долларов на модернизацию почтовой инфраструктуры;

Еще рассказала о внедрении инноваций для повышения качества услуг:

совместно с компаниями Japan Post, Toshiba и Cainiao осуществляются проекты в сферах логистики и транзита;

продолжается развитие сервиса Keruen, обеспечивающего удобный доступ к международным маркетплейсам.

В заключении представила информацию, что в партнерстве с турецкой компанией S-Sistem планируется строительство мультимодального склада площадью 15000 м² на территории аэропорта Актобе.

В свою очередь глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании, развитию транзитно-логистического потенциала в сфере электронной торговли в страны СНГ и внедрению цифровых решений.

Днем ранее, 23 января, Токаев назначил новых послов в Греции и Кипр. Ими стали Тимур Султангожин и Николай Жумаканов.