Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава "Казпочты" рассказала, как в организации борются с хищениями и перевозкой наркотиков

Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 12:57 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Мажилисе после одобрения поправок в закон "О почте" председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова рассказала журналистам, как в организации борются с хищениями и перевозкой наркотиков в посылках, сообщает Zakon.kz.

Она признала, что хищения бывают. В "Казпочте" активно работают над установкой видеокамер, усилением безопасности и оцифровкой сервиса. В ведомстве культивируется нулевая терпимость к хищениям и кражам. В этом году произошло три крупных хищения товара.

"Мы крупный финансовый институт, перевозим наличность, выдаем в кассах. Есть место таким инцидентам, как хищение наличных средств. Мы внедрили видеокамеры на кассах, наблюдаем в режиме реального времени. Ежедневно мы закрываем кассы, считаем остатки", – сказала Асель Жанасова.

Она отметила, что в "Казпочте" стремятся установить контроль за доставкой наличных на инкассаторских машинах из городов в другие населенные пункты. В следующем году будет внедрена специальная технология управления наличностью совместно с Нацбанком, чтобы снизить риски потери денег. Она позволит наблюдать за перевозкой средств в режиме реального времени.

Касательно борьбы с пересылкой наркотиков председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова подчеркнула, что ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами.

"В наших складских помещениях и сортировочных центрах есть специализированные собаки. Они выявляют. Это первое. Везде установлены рентген-аппараты, которые выявляют запрещенные вещества. В этом году было семь случаев, которые мы выявили и передали в правоохранительные органы. В прошлом году было пять случаев", – заключила Асель Жанасова.

Ранее сообщалось, что хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте".

Читайте также

Акимат города Петропавловска, Акимат Петропавловска
Как в СКО решают проблему с оттоком населения
мажилис, депутаты, уголовный кодекс
Ввести отдельную статью в Уголовный кодекс за кражу невест предлагают депутаты
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Бауыржан Муканов
Мажилис Парламента РК Казпочта 2024 год Кражи Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Эта цифра в дне рождения делает человека счастливчиком
Названа цифра в дате рождения, которая приносит человеку прибыль и успех
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: