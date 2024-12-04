Глава "Казпочты" рассказала, как в организации борются с хищениями и перевозкой наркотиков
Она признала, что хищения бывают. В "Казпочте" активно работают над установкой видеокамер, усилением безопасности и оцифровкой сервиса. В ведомстве культивируется нулевая терпимость к хищениям и кражам. В этом году произошло три крупных хищения товара.
"Мы крупный финансовый институт, перевозим наличность, выдаем в кассах. Есть место таким инцидентам, как хищение наличных средств. Мы внедрили видеокамеры на кассах, наблюдаем в режиме реального времени. Ежедневно мы закрываем кассы, считаем остатки", – сказала Асель Жанасова.
Она отметила, что в "Казпочте" стремятся установить контроль за доставкой наличных на инкассаторских машинах из городов в другие населенные пункты. В следующем году будет внедрена специальная технология управления наличностью совместно с Нацбанком, чтобы снизить риски потери денег. Она позволит наблюдать за перевозкой средств в режиме реального времени.
Касательно борьбы с пересылкой наркотиков председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова подчеркнула, что ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами.
"В наших складских помещениях и сортировочных центрах есть специализированные собаки. Они выявляют. Это первое. Везде установлены рентген-аппараты, которые выявляют запрещенные вещества. В этом году было семь случаев, которые мы выявили и передали в правоохранительные органы. В прошлом году было пять случаев", – заключила Асель Жанасова.
Ранее сообщалось, что хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте".