Глава "Казпочты" рассказала, как в организации борются с хищениями и перевозкой наркотиков

В Мажилисе после одобрения поправок в закон "О почте" председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова рассказала журналистам, как в организации борются с хищениями и перевозкой наркотиков в посылках, сообщает Zakon.kz.

Она признала, что хищения бывают. В "Казпочте" активно работают над установкой видеокамер, усилением безопасности и оцифровкой сервиса. В ведомстве культивируется нулевая терпимость к хищениям и кражам. В этом году произошло три крупных хищения товара.

"Мы крупный финансовый институт, перевозим наличность, выдаем в кассах. Есть место таким инцидентам, как хищение наличных средств. Мы внедрили видеокамеры на кассах, наблюдаем в режиме реального времени. Ежедневно мы закрываем кассы, считаем остатки", – сказала Асель Жанасова.

Она отметила, что в "Казпочте" стремятся установить контроль за доставкой наличных на инкассаторских машинах из городов в другие населенные пункты. В следующем году будет внедрена специальная технология управления наличностью совместно с Нацбанком, чтобы снизить риски потери денег. Она позволит наблюдать за перевозкой средств в режиме реального времени.

Касательно борьбы с пересылкой наркотиков председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова подчеркнула, что ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами.

"В наших складских помещениях и сортировочных центрах есть специализированные собаки. Они выявляют. Это первое. Везде установлены рентген-аппараты, которые выявляют запрещенные вещества. В этом году было семь случаев, которые мы выявили и передали в правоохранительные органы. В прошлом году было пять случаев", – заключила Асель Жанасова.

Ранее сообщалось, что хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте".