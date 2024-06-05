Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вопросы предупреждения ЧС рассмотрели на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области

Вопросы предупреждения ЧС рассмотрели на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 19:40 Фото: прокуратура Жамбылской области
Вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности рассмотрены на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области.
"На сегодня система гражданской защиты региона не в полной мере обеспечивает защищенность граждан", – отметил прокурор Жамбылской области на заседании очередного Координационного совета.

Проверкой прокуратуры выявлен ряд нарушений в вопросах укомплектованности сил гражданской защиты, готовности эвакуационных пунктов, а также систем оповещения населения.

Как показала проверка в области не обеспечен должный охват эвакопунктами населения на случай чрезвычайной ситуации.

Наряду с этим, в целях оповещения населения в области функционирует лишь 119 сирен или 21% от общей потребности, на 7 коммунальных водохранилищах отсутствуют системы оповещения.

Вопросы предупреждения ЧС рассмотрели на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 19:40

Фото: прокуратура Жамбылской области

Имеются недостатки в вопросах оперативного информирования населения об угрозах чрезвычайных ситуаций, что вызывает обоснованную критику населения.

Свыше 10 тысяч человек проживает в паводкоопасных местностях.

В вопросах предупреждения паводковых угроз прокурорами выявлено свыше 500 объектов, расположенных в непосредственной близости к водным объектам, в отдельных из них сохраняются риски подтопления.

Так, вдоль реки Аса, где расположено шесть жилых массивов, осуществлялась добыча полезных ископаемых, чем нарушался режим водохозяйственной деятельности и создана угроза размыва реки.

Вопросы предупреждения ЧС рассмотрели на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 19:40

Фото: прокуратура Жамбылской области

По реке Талас в непосредственной близости к населенным пунктам выявлены потенциально опасные участки.

В результате отсутствия обмена информацией в пяти районах области созданы предпосылки для критического переполнения водохранилищ.

Прокурор Жамбылской области отметил, что необходимо укрепить материально-техническую базу пожарных подразделений.

Проверка показала, что несмотря на наличие в области свыше пятисот объектов, представляющих пожарную опасность, в регионе отмечается недостаточная оснащенность подразделений.

Каждый пятый пожар в регионе имел место в результате незнания населением правил пожарной безопасности, что требует усиления предупредительной и разъяснительной работы.

Вопросы предупреждения ЧС рассмотрели на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 19:40

Фото: прокуратура Жамбылской области

На совещании отмечен ряд проблемных вопросов по предупреждению лесных и степных пожаров.

Несмотря на регистрацию в 2023 году в степных и лесных массивах свыше 50 возгораний и пожаров, остается нерешенным вопрос внедрения системы раннего обнаружения лесных пожаров.

По итогам Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью прокурором области рекомендовано повысить эффективность взаимодействия и профилактической работы, выработаны предложения по комплектованию системы гражданской защиты, а также реализации комплекса профилактических мер.

Читайте также

В Астане еще один участок перекроют на проспекте Кабанбай батыра
В Астане перекроют еще один участок на проспекте Кабанбай батыра
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
&quot;Европротокол&quot;: какие плюсы есть у мобильного приложения» для водителей
Европротокол: какие плюсы есть у мобильного приложения для водителей
Айсулу Омарова
Жамбылская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: