Вопросы предупреждения ЧС рассмотрели на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области

Вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности рассмотрены на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области.

"На сегодня система гражданской защиты региона не в полной мере обеспечивает защищенность граждан", – отметил прокурор Жамбылской области на заседании очередного Координационного совета.

Проверкой прокуратуры выявлен ряд нарушений в вопросах укомплектованности сил гражданской защиты, готовности эвакуационных пунктов, а также систем оповещения населения.

Как показала проверка в области не обеспечен должный охват эвакопунктами населения на случай чрезвычайной ситуации.

Наряду с этим, в целях оповещения населения в области функционирует лишь 119 сирен или 21% от общей потребности, на 7 коммунальных водохранилищах отсутствуют системы оповещения.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Имеются недостатки в вопросах оперативного информирования населения об угрозах чрезвычайных ситуаций, что вызывает обоснованную критику населения.

Свыше 10 тысяч человек проживает в паводкоопасных местностях.

В вопросах предупреждения паводковых угроз прокурорами выявлено свыше 500 объектов, расположенных в непосредственной близости к водным объектам, в отдельных из них сохраняются риски подтопления.

Так, вдоль реки Аса, где расположено шесть жилых массивов, осуществлялась добыча полезных ископаемых, чем нарушался режим водохозяйственной деятельности и создана угроза размыва реки.

Фото: прокуратура Жамбылской области

По реке Талас в непосредственной близости к населенным пунктам выявлены потенциально опасные участки.

В результате отсутствия обмена информацией в пяти районах области созданы предпосылки для критического переполнения водохранилищ.

Прокурор Жамбылской области отметил, что необходимо укрепить материально-техническую базу пожарных подразделений.

Проверка показала, что несмотря на наличие в области свыше пятисот объектов, представляющих пожарную опасность, в регионе отмечается недостаточная оснащенность подразделений.

Каждый пятый пожар в регионе имел место в результате незнания населением правил пожарной безопасности, что требует усиления предупредительной и разъяснительной работы.

Фото: прокуратура Жамбылской области

На совещании отмечен ряд проблемных вопросов по предупреждению лесных и степных пожаров.

Несмотря на регистрацию в 2023 году в степных и лесных массивах свыше 50 возгораний и пожаров, остается нерешенным вопрос внедрения системы раннего обнаружения лесных пожаров.

По итогам Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью прокурором области рекомендовано повысить эффективность взаимодействия и профилактической работы, выработаны предложения по комплектованию системы гражданской защиты, а также реализации комплекса профилактических мер.