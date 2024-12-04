Как кандидат в столичный маслихат намерен развивать столицу Казахстана

Кандидат в депутаты маслихата Астаны от партии "Ауыл" по избирательному округу № 6 района Байконур Александр Разинков в преддверии выборов рассказал, как намерен развивать столицу, сообщает Zakon.kz.

На 8 декабря 2024 года в Астане назначены выборы в депутаты маслихата. Александр Александрович Разинков отметил, что благодаря решению президента Касым-Жомарта Токаева изменить избирательную систему и ввести новую модель выборов он получил возможность быть избранным на выборах в депутаты маслихата города Астаны.

По словам кандидата, это позволит ему вместе с горожанами развивать столицу Казахстана. О своих планах он поделился с астанчанами в своем обращении.

"Дорогие астанчане! Моя главная цель – улучшить жизнь горожан, придерживаясь идей партии "Ауыл". Родился 9 мая 1982 года в селе Ленинградское Кокчетавской области. В 2003 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности: инженер-механик подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин и оборудования. С 10 лет работал помощником мастера, мастером по ремонту автомобилей. Никогда не был государственным служащим. Уже 20 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью в сфере промышленного клининга и руковожу группой компаний "Vista Company 2010". Являюсь основателем детско-юношеского клуба Vista sport, президентом Федерации спортивного скалолазания, ледолазания и альпинизма г. Астана, председателем Ассоциации футбольных игр Казахстана, президентом Республиканской футбольной Лиги ЖКФЛ". Александр Разинков

Кандидат подчеркнул, что перед ним стоят следующие важные задачи, которые весьма актуальны на сегодняшний день:

Улучшение транспортной и дорожной инфраструктуры. "Уже 26 лет живу на правом берегу нашего города, этот район мне нравится и близок. Ежедневно на протяжении 14 лет езжу на работу в ТЦ Арзан по шоссе Алаш. Мне знакомы трудности данного района и я, естественно, заинтересован в их преодолении для вашей и моей комфортной ежедневной жизни", – поделился Александр.

В первую очередь Александр Разинков планирует решать вопрос по обеспечению маршрутными автобусами в районе Лесозавода, ул. Толстого и прочих улиц округа, а также решать проблемы с пересечением ж/д переездов и сносом ветхого жилья, считая важным заняться реновацией района.

Решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кандидат в депутаты маслихата города Астана считает, что необходимо ускорить газификацию района, отрегулировать своевременный вывоз снега и сезонную уборку.

Кандидат в депутаты маслихата города Астана считает, что необходимо ускорить газификацию района, отрегулировать своевременный вывоз снега и сезонную уборку. Защита интересов индивидуальных предпринимателей малого бизнеса 6-го округа. По словам кандидата, ему хорошо известны проблемы в торговой розничной сфере и по личному предпринимательскому опыту Александр Разинков знает, как решить этот вопрос.

По словам кандидата, ему хорошо известны проблемы в торговой розничной сфере и по личному предпринимательскому опыту Александр Разинков знает, как решить этот вопрос. Организация здорового досуга детей и молодежи. Для улучшения ситуации в этом вопросе кандидат предлагает следующие шаги: создание спортивных и культурных центров в разных районах города для доступности занятий и мероприятий, расширение спортивных площадок с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями и равномерное распределение по районам, поддержка молодежных клубов и инициатив по интересам, проведение спортивных турниров и чемпионатов для молодежи.

Для улучшения ситуации в этом вопросе кандидат предлагает следующие шаги: создание спортивных и культурных центров в разных районах города для доступности занятий и мероприятий, расширение спортивных площадок с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями и равномерное распределение по районам, поддержка молодежных клубов и инициатив по интересам, проведение спортивных турниров и чемпионатов для молодежи. Обеспечение продовольственной безопасности горожан и снижение цен на продукты через развитие сети магазинов и теплиц вокруг Астаны.

Кандидат убежден, что в этом направлении развития партия "Ауыл" – лучшая партия, с помощью авторитета и влияния которой мы решим данную задачу.

"Уважаемые избиратели! Этот путь не будет легким, но только вместе мы сможем преодолеть любые преграды. С вашим доверием и моей решимостью мы сделаем наш город лучше! Ваш голос – это сила, ваша вера – это двигатель! Сделаем наш район и повседневную жизнь более качественной и комфортной! Отдайте ваш голос за Разинкова Александра, за партию "Ауыл"!" – подытожил следующими словами свое обращение к избирателям Александр Разинков.

Отметим, голосование пройдет на 16 открытых и трех закрытых участках в избирательном округе №6 района Байконыр города Астана.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты маслихата города Астаны Разинкова Александра.