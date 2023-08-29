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Кандидатов на вакантный депутатский мандат в маслихате Алматы начнут выдвигать 30 августа

Когда пройдут дополнительные выборы депутата мажилиса в Алматы Фото: МИД РК
В Алматы проведут внеочередные выборы депутата маслихата по одномандатному округу №4. Выдвижение кандидатов начнется с 30 августа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе маслихата Алматы 29 августа, территориальная избирательная комиссия по городу приняла постановление о назначении выборов депутата по одномандатному округу №4. Голосование состоится 29 октября, выдвижение кандидатов стартует 30 августа.

Центром округа считается гимназия №25 на ул. Кабанбай батыра. Границы округа определены следующим образом:

  • от пр. Райымбека по западной стороне пр. Назарбаева в южном направлении до пр. Абая;
  • по северной стороне пр. Абая в западном направлении до ул. Муратбаева;
  • по восточной стороне ул. Муратбаева в северном направлении до ул. Курмангазы;
  • по северной стороне ул. Курмангазы на запад до ул. Муканова;
  • по восточной стороне ул. Муканова в северном направлении до ул. Толе би;
  • по южной стороне ул. Толе би на восток до ул. Муратбаева;
  • по восточной стороне ул. Муратбаева в северном направлении до ул. Айтеке би;
  • по южной стороне ул. Айтеке би в восточном направлении до ул. Ади Шарипова;
  • по восточной стороне ул. Ади Шарипова на север до ул. Гоголя;
  • по северной стороне ул. Гоголя в западном направлении до ул. Муратбаева;
  • по восточной стороне ул. Муратбаева в северном направлении до пр. Райымбека;
  • по южной стороне пр. Райымбека в восточном направлении до пр. Назарбаева.

Мандат депутата маслихата остался вакантным после того, как полномочия сложила Анна Башинская, избранная от округа №4. Г-жа Башинская, ранее состоявшая в партии Amanat, допустила некорректное высказывание в соцсети, после чего на волне общественной критики покинула ряды партии и отказалась от депутатского статуса. Выборы новых депутатов взамен выбывших традиционно проводят в конце октября.

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