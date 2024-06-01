Президент посетил в Алматы фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей

1 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest, приуроченный к Международному дню защиты детей, и побеседовал с гостями, сообщает Zakon.kz.

"Традиционный ежегодный фестиваль в этом году посвящен теме науки. Президент вместе со школьниками осмотрел станции Science, Engeneering, Art, Technology, Mathematics. Здесь учащиеся в формате квеста представили свои научные проекты", – говорится в сообщении Акорды.

Фото: Акорда

Президент поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение. В пресс-службе президента отмечают, что Токаев также выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.

Также сегодня, 1 июня, Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи в Алматы.