Минпросвещения обратилось к учителям по поводу "платных курсов" повышения квалификации

Министерство просвещения Казахстана 5 декабря 2024 года обратилось к учителям с важной информацией, которая касается "платных курсов" повышения квалификации, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, согласно Закону РК "О статусе педагога", государство обеспечивает педагогов бесплатными курсами квалификации один раз в три года.

"Перечень курсов повышения квалификации формируется на основании поданных заявок местными исполнительными органами. При этом программа касается конкретных методик преподавания предметов. В социальных сетях появилась информация о платных курсах сомнительного происхождения, оплата которых не входит в план курсов повышения квалификации ведомства. Поэтому настоятельно просим педагогов проявлять бдительность и внимательность", – говорится в обращении пресс-службы Минпросвещения РК.

В случае выявления сомнительных курсов, ведомство попросило педагогов обращаться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО) или в Комитет по обеспечению качества МП РК по номеру +7 (7172) 74-23-92, а также по номерам, указанным по ссылке.

"Также вы можете получить подробную информацию на сайтах МП РК и АО НЦПК "Өрлеу", а также на странице председателя правления АО НЦПК "Өрлеу", – заключили в пресс-службе ведомства.

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13 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации, будут получать электронные сертификаты с QR-кодом.