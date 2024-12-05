Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минпросвещения обратилось к учителям по поводу "платных курсов" повышения квалификации

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель, первое сентября, 1 сентября, педагог, школьный педагог, преподаватель, учитель, школьный учитель , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:41 Фото: Министерство просвещения РК
Министерство просвещения Казахстана 5 декабря 2024 года обратилось к учителям с важной информацией, которая касается "платных курсов" повышения квалификации, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, согласно Закону РК "О статусе педагога", государство обеспечивает педагогов бесплатными курсами квалификации один раз в три года.

"Перечень курсов повышения квалификации формируется на основании поданных заявок местными исполнительными органами. При этом программа касается конкретных методик преподавания предметов. В социальных сетях появилась информация о платных курсах сомнительного происхождения, оплата которых не входит в план курсов повышения квалификации ведомства. Поэтому настоятельно просим педагогов проявлять бдительность и внимательность", – говорится в обращении пресс-службы Минпросвещения РК.

В случае выявления сомнительных курсов, ведомство попросило педагогов обращаться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО) или в Комитет по обеспечению качества МП РК по номеру +7 (7172) 74-23-92, а также по номерам, указанным по ссылке.

"Также вы можете получить подробную информацию на сайтах МП РК и АО НЦПК "Өрлеу", а также на странице председателя правления АО НЦПК "Өрлеу", – заключили в пресс-службе ведомства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:41
В Казахстане придумали, как снизить дефицит учителей в сельских школах
, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:41

13 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации, будут получать электронные сертификаты с QR-кодом.

Читайте также

Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев
Аким Жамбылской области рассказал о достижениях в сельском хозяйстве
Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома, зима
Снегом накроет большую часть Казахстана 6 декабря
Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: