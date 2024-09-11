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Казахстанская федерация борьбы проведет курсы по повышению квалификации судей

Подготовка судей, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 03:59 Фото: НОК РК
Федерация спортивной борьбы Казахстана проведет курсы повышения квалификации тренеров и судей, сообщает Zakon.kz.

Поделиться своим опытом пригласили лучшего тренера USAW по греко-римской борьбе 2023 года, преподавателя UWW Мартина Хаука.

"Я проведу специальный семинар по нюансам обновлений в правилах борьбы. Потому что UWW часто вносит изменения. Наши тренеры и спортсмены должны знать о них. Часто в спорных ситуациях это помогает нашим спортсменам добиться хороших результатов".Международный судья Игорь Лигай

В НОК РК пояснили, что на парижской Олимпиаде работали два казахстанских арбитра.

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