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В Казахстане придумали, как снизить дефицит учителей в сельских школах

Школьники, ученики, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель, учительница , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 11:28 Фото: freepik
Министр просвещения Гани Бейсембаев 3 декабря 2024 года на заседании правительства рассказал, как снижают дефицит педагогов по ключевым предметам в сельских школах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов спросил у министра, какие меры принимаются в связи с тем, что в сельских школах наблюдается дефицит педагогов по ключевым предметам, таким как математика, химия, иностранные языки.

"В целом, для обеспечения школ учителями проводится дистанционное обучение педагогов из опорных школ, которые проводят дистанционные уроки. Также ведется работа по обучению смежным специальностям. На данный момент около 1 500 педагогов работают в школах по смежным специальностям. Кроме того, сельские акимы решают данный вопрос, выделяя гранты. В рамках программы "С дипломом – в село" предусмотрена социальная поддержка педагогов, приезжающих работать в село. Более 6 тыс. учителей уже воспользовались этой программой", – ответил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Бектенов поинтересовался, насколько будет эффектно обучение по смежным специальностям.

"Качество будет высоким, как это было и ранее. Сейчас мы вновь начали обучение, например, по направлениям "математика и физика". Также готовим специалистов по биологии и химии, так как это родственные специальности. Смежное обучение и раньше показывало свою эффективность", – озвучил Бейсембаев.

27 ноября 2024 года министр просвещения рассказал, кто из учеников обязан будет летом пройти повторный курс в школе.

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