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Аким Жамбылской области рассказал о достижениях в сельском хозяйстве

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:59 Фото: СЦК
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года рассказал о ключевых показателях в сельском хозяйстве и мерах господдержки аграриев, сообщает Zakon.kz.

Жамбылские аграрии получили субсидий на сумму 20,8 млрд тенге. Всего на субсидирование АПК в этом году выделено 24,6 млрд тенге. В отрасль привлечено 14,9 млрд тенге инвестиций.

"Общая посевная площадь составила 626,7 тыс. га. Уборка всех видов сельскохозяйственных культур завершена, за исключением сахарной свеклы, собрано 3,6 млн тонн урожая", – сказал Ербол Карашукеев.

Он отметил, что собрано 600 тыс. тонн сахарной свеклы со средней урожайностью 650 ц/га. Меркенский и Аксуский заводы принимают урожай на переработку. На субсидирование сахарной свеклы из местного бюджета выделено 3,4 млрд тенге, до конца года из республиканского бюджета ожидается 5 млрд тенге.

Также экспортировано 134 тыс. тонн сельхозпродукции на 26,2 млн долларов (в 2023 году 53 тыс. тонн на 18,2 млн долларов). С начала года в АПК запущены 12 инвестпроектов на 10,8 млрд тенге, создано 163 рабочих места.

Ербол Карашукеев сообщил представителям СМИ о ходе исполнения поручения президента страны по увеличению площади орошаемого земледелия. По проекту, который осуществляется за счет кредитов международных банков, в шести районах проведена реконструкция 183 каналов протяженностью 608 км. В результате повысилась водообеспеченность орошаемых земель площадью 47,5 тыс. га.

Водосберегающие технологии внедрены на 55,4 тыс. га. Ряд компаний в регионе запустили производство бетонных покрытий для каналов и систем капельного орошения.

Как вводят водосберегающие технологии в Жамбылской области, можно почитать здесь.

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