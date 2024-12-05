О судьбе центра настольного тенниса в Таразе рассказал аким Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года прокомментировал ситуацию с центром настольного тенниса в Таразе, сообщает Zakon.kz.
Он рассказал, что в 2021 году центр был построен частным предпринимателем. Он его безвозмездно передал в пользование города до 2024 года.
"После того, как поднялся вопрос о том, что, возможно, не продлится этот договор, мы провели переговоры. После них до конца 2025 года продлили договор. Я вас уверяю, город без центра настольного тенниса не останется", – заявил Ербол Карашукеев.
Что собой представляет центр настольного тенниса в Таразе, можно почитать здесь.
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