О судьбе центра настольного тенниса в Таразе рассказал аким Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года прокомментировал ситуацию с центром настольного тенниса в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что в 2021 году центр был построен частным предпринимателем. Он его безвозмездно передал в пользование города до 2024 года.

"После того, как поднялся вопрос о том, что, возможно, не продлится этот договор, мы провели переговоры. После них до конца 2025 года продлили договор. Я вас уверяю, город без центра настольного тенниса не останется", – заявил Ербол Карашукеев.

Что собой представляет центр настольного тенниса в Таразе, можно почитать здесь.