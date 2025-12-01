Жамбылская область переходит к более высокому темпу индустриального развития

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев 1 декабря 2025 года на брифинге в СЦК представил картину текущего развития региона, выделив ключевые показатели и новые точки роста, передает корреспондент Zakon.kz.

Со слов спикера, по итогам 10 месяцев текущего года экономика региона продемонстрировала рост – 9,8%.

"За 10 месяцев текущего года краткосрочный экономический рост обеспечен на уровне 109,8% за счет роста в промышленности на 17%, сельском хозяйстве – на 3,1%, строительстве – на 18,8%, вводе жилья – на 1,7%, торговле – на 0,5%, транспорте – на 2,9%, связи – на 9,4%, инвестиции в основной капитал на 38,3%. С начала года произведено промышленной продукции на 1,1 трлн тенге с ростом на 17%. По темпам роста промышленного производства область занимает 3 место по республике, а по темпам роста обрабатывающей промышленности – 5 мест", – дополнил Ербол Карашукеев.

По его словам, с начала года в отрасль привлечено 203,8 млрд тенге инвестиций, что позволило обеспечить рост экспорта обрабатывающей продукции в 1,5 раза – 1 место по РК.

"До 2029 года сформирован инвестиционный портфель из 62 проектов общей стоимостью 4,1 трлн тенге, предполагающий создание 8,3 тыс. рабочих мест. Параллельно развивается индустриальная инфраструктура региона. На территории индустриальной зоны "Тараз" планируется реализация 23 проектов на сумму 113 млрд тенге, из них 9 уже реализованы, создано 200 рабочих мест. Кроме того, на базе индустриальной зоны "Тараз" и СЭЗ "Jibek Joly" введены в эксплуатацию 40 тыс. кв. м. производственных помещений с льготнымм условиям аренды и готовой инфраструктурой, сокращающей сроки запуска предприятий", – заявил Ербол Карашукеев.

Он отметил, что высокий спрос подтвержден уже сейчас – реализованы 3 проекта на 1,7 млрд тенге: производство дверей, фиброцементных плит, закаленного стекла.

Помимо этого, до 2029 года предусмотрено строительство 11 новых водохранилищ, реконструкция 3 действующих и модернизация 312 каналов.

