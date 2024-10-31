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"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров

Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 14:24 Фото: primeminister.kz
В сентябре 2024-го "Казахтелеком" запустил новый проект SAPA+ направленный на улучшение интернет-соединения по Wi-Fi у клиентов "Казахтелекома", подключенных по оптическим линиям (FTTx), за счет подарочной установки дополнительного оборудования. Роутер вам установят совершенно бесплатно.

Проверить, являетесь ли вы участником проекта, можно в мобильном приложении telecom kz. Войдите в приложение с помощью верифицированного номера. Клиенты, подходящие под критерии программы, сразу же увидят специальное уведомление. Либо у вас появится кнопка "Получить роутер" на главной странице, нажмите кнопку "Получить роутер" на главной странице и далее пройдите все необходимые шаги.

Обязательно включите уведомления в настройках телефона, чтобы не пропустить важную информацию о проекте SAPA+.

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