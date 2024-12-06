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КТЖ обеспечивает рекордные объемы перевозок зерна и расширяет экспортные маршруты

зерно, перевозки зерна, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:00 Фото: АО «НК «КТЖ»
В ноябре в АО "НК "КТЖ" был установлен рекорд по перевозке зерна нового урожая, а также зафиксирован динамичный рост экспортных поставок в Центральную Азию, Китай и другие страны, сообщает Zakon.kz.

О ключевых достижениях и планах по перевозке стратегического груза в интервью рассказал управляющий директор по производственным процессам АО "НК "ҚТЖ" Бауыржан Урынбасаров.

зерно, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:00

Фото: АО "НК "КТЖ"

Как вы оцениваете перевозки зерна этого года?

Бауыржан Урынбасаров: В целом, этот год выдался урожайным. Благодаря нашим хлеборобам и зернопроизводителям, намолочено рекордное количество зерна. Слаженная работа всех участников процесса, а также точечная отработка всех вопросов перевозок позволили нам успешно выполнить поручения правительства по обеспечению перевозок зерна – не менее одного миллиона тонн в месяц.

Ноябрь стал пиковым периодом сезонных перевозок, и мы достигли рекорда, перевезя 1,4 млн тонн зерна. По поручению правительства происходит передислокация зерна и муки по стране. За ноябрь было перевезено по сети КТЖ 350 тыс. тонн, а за три месяца – 800 тыс. тонн. Мы уверены, что в дальнейшем будем успешно выполнять поставленную задачу по ежемесячной отгрузке не менее 1 млн тонн зерна. В этом нам помогают круглосуточная работа зернового штаба и зерновых групп в отделениях дорог. Мы также активно занимаемся маршрутизацией, не только для груженых, но и для порожних зерновых составов, что значительно улучшает оборачиваемость вагонов. Определенная работа проведена с Узбекской железной дорогой по формированию порожних маршрутов.

Какие зерновые экспортные направления самые популярные?

Бауыржан Урынбасаров: Традиционно казахстанское зерно востребовано в странах Центральной Азии. За три месяца мы отгрузили 1,6 млн тонн нового урожая, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Узбекистан увеличил импорт зерна на 44%, до 1,1 млн тонн. Таджикистан – на 56%, до 450 тыс. тонн. Кыргызстан увеличил поставки на 23%, до 46 тыс. тонн. Китай, несмотря на ограниченные возможности по приему, принял 450 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в прошлом году. Хорошую динамику показывает и Афганистан – рост на 58%, до 145 тыс. тонн. В Иран через порт Актау отправлено 360 тыс. тонн, что является ростом в 200 раз. Мы также возобновили перевозки в Азербайджан, отгрузив 104 тыс. тонн за три месяца. Примечателен рост перевозок через порты Черного моря (на 15%, 100 тыс. тонн) и Балтики (на 56%, 53 тыс. тонн).

Есть ли дефицит вагонов для перевозки зерна?

Бауыржан Урынбасаров: Нет, для перевозки зерна достаточно вагонов. Имеется более 12,6 тыс. зерновозов, из которых 6 тыс. предназначены для экспорта. Для обеспечения вывоза зерна в Азербайджан и через порты России и Прибалтики привлекли более 1000 вагонов из России. Также для перевозки муки и зерна в Китай имеется более 15 тыс. крытых вагонов. Парк КТТ предоставляет социально ориентированные цены на аренду вагонов для перевозки продуктов перемола, как внутри страны, так и на экспорт, поддерживая сельхозпроизводителей.

Какие есть затруднения на границах при экспорте зерновых грузов?

Бауыржан Урынбасаров: В целом, никаких затруднений на приграничных станциях по всем направлениям нет, за исключением Китая. Китай имеет ограниченные выгрузочные мощности – 150 тыс. тонн зерна в зерновозах, контейнерах и крытых вагонах, и больше физически принять не может. Поэтому планирование перевозок ориентировано на этот объем, который согласован с Минсельхозом и Продкорпорацией. В порту Актау в октябре и ноябре были некоторые затруднения из-за непогоды. Из 30 дней месяца половина дней выпадает на шторм. Мы активно работаем с представителями портов и терминалов, проводим ежедневные совещания по вопросам перевалки зерна. Мы понимаем, что для экспортеров это направление наиболее важное, поэтому стараемся максимально обеспечить перевозки.

Что касается стыка Сарыагаш, который обслуживает основной поток зерна в Центральную Азию, затруднений нет – он загружен по зерну на менее чем 60%. Также имеются хорошие резервы для перевозок через пограничные переходы Болашак и Оазис. В направлении российских стыков ограничений нет – весь объем заявленных перевозок вывозится.

Достаточно ли локомотивов для перевозки зерна?

Бауыржан Урынбасаров: Локомотивов достаточно, в том числе маневровых. Для уборочной кампании и перевозки зерна в северных регионах мы дополнительно выделили парк локомотивов. Акмолинское и Костанайское отделения грузовых перевозок полностью оснащены маневровыми локомотивами, а для подачи и уборки большими партиями выделены более мощные локомотивы. Дополнительно привлечены составители поездов, приемосдатчики и другие работники станций. Все эти меры позволяют эффективно справляться с высокими объемами перевозок зерна в пиковые периоды.

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