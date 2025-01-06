Казахстан продал рекордное количество зерна в 2024 году
Всего же за 11 месяцев 2024 года было перевезено 9,2 млн тонн зерновых грузов, из которых 2,2 млн тонн – по внутренним сообщениям и 7 млн тонн отправлены на экспорт.
Что касается динамики экспорта, то она такова:
- рост экспорта в Узбекистан составил 44% (с 994 тыс. тонн до 1 427 тыс. тонн);
- в Таджикистан экспорт вырос на 53% (с 385 тыс. тонн до 589 тыс. тонн);
- в Афганистан – на 52% (с 120 тыс. тонн до 182 тыс. тонн);
- в Кыргызстан – на 22% (с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн);
- экспорт в Иран (через порт Актау) увеличен в 30,2 раза, с 14 тыс. тонн до 435 тыс. тонн.
Самое важное состоит в том, что Казахстан может продавать зерна еще больше. Как заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, экспортный потенциал Казахстана по зерновым оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень – 1,4 млн тонн, на кукурузу – 300 тыс. тонн. По масличным культурам потенциал оценивается в более 1 млн тонн.
"Это демонстрирует возможность наращивания поставок в Китай и азиатские страны до 1,6 млн тонн пшеницы. Важно проработать вопрос задержки на границе из-за требований китайских органов, а также учесть сложные условия, такие как лицензии и квоты на импорт казахстанского зерна в Китай".Кайрат Торебаев
Вице-министр также отметил, что в условиях повышения глобального спроса и уменьшения урожаев в ряде стран интересен рынок стран Европейского союза, таких как Италия, Латвия, Испания. Уже достигнуты предварительные договоренности по рынкам Армении – 600 тыс. тонн, Италии – 1 млн тонн. Ведутся переговоры по экспорту в страны Северной Африки – 200 тыс. тонн.
Отметим, что еще весной 2024 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) заявило, что в сезоне 2024-2025 годов Казахстан станет лидером по экспорту зерна во все страны Центральной Азии.