Казахстан продал рекордное количество зерна в 2024 году

Только за четвертый квартал 2024 года из страны экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая, что на 54% больше аналогичного периода 2023 года. Основными покупателями стали азиатские страны, сообщает Zakon.kz.

Всего же за 11 месяцев 2024 года было перевезено 9,2 млн тонн зерновых грузов, из которых 2,2 млн тонн – по внутренним сообщениям и 7 млн тонн отправлены на экспорт.

Что касается динамики экспорта, то она такова:

рост экспорта в Узбекистан составил 44% (с 994 тыс. тонн до 1 427 тыс. тонн);

в Таджикистан экспорт вырос на 53% (с 385 тыс. тонн до 589 тыс. тонн);

в Афганистан – на 52% (с 120 тыс. тонн до 182 тыс. тонн);

в Кыргызстан – на 22% (с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн);

экспорт в Иран (через порт Актау) увеличен в 30,2 раза, с 14 тыс. тонн до 435 тыс. тонн.

Самое важное состоит в том, что Казахстан может продавать зерна еще больше. Как заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, экспортный потенциал Казахстана по зерновым оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень – 1,4 млн тонн, на кукурузу – 300 тыс. тонн. По масличным культурам потенциал оценивается в более 1 млн тонн.

"Это демонстрирует возможность наращивания поставок в Китай и азиатские страны до 1,6 млн тонн пшеницы. Важно проработать вопрос задержки на границе из-за требований китайских органов, а также учесть сложные условия, такие как лицензии и квоты на импорт казахстанского зерна в Китай". Кайрат Торебаев

Вице-министр также отметил, что в условиях повышения глобального спроса и уменьшения урожаев в ряде стран интересен рынок стран Европейского союза, таких как Италия, Латвия, Испания. Уже достигнуты предварительные договоренности по рынкам Армении – 600 тыс. тонн, Италии – 1 млн тонн. Ведутся переговоры по экспорту в страны Северной Африки – 200 тыс. тонн.

Отметим, что еще весной 2024 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) заявило, что в сезоне 2024-2025 годов Казахстан станет лидером по экспорту зерна во все страны Центральной Азии.