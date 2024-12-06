Первый Центр оперативного управления в районной полиции: инновационный подход к безопасности

На территории Туркестанской области реализуется "пилотный проект" по созданию центров оперативного управления в районных и городских подразделениях полиции для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Проект реализуется во исполнение Плана по реализации "Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы".

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Одним из первых Центров оперативного управления по республике планируется открыть в Сарыагашском районном отделе полиции. На сегодняшний день здесь проводятся ремонтные работы по подготовке служебных помещений, а также планируется установить современное оборудование, в том числе 125 камер видеонаблюдения и 10 скоростомеров на дорогах.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Современные технологии, используемые в ЦОУ, позволят полицейским вести круглосуточный мониторинг, оперативно реагировать на различные правонарушения, а также обеспечить правопорядок и безопаснось граждан, особенно в густонаселенных и приграничных районах области.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также для автоматизации всех систем планируется внедрение новейшего программного обеспечения, которое будет интегрировано в единый колл-центр "102" Центра оперативного управления Департамента полиции Туркестанской области.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Отметим, что открытие подобных центров оперативного управления планируется во всех районах области, что станет не только важным шагом в обеспечении правопорядка борьбы с преступностью, но и расширит круг возможностей служб полиции, направленных на создание безопасного общества и укрепления доверия населения.