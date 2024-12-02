Назначен и. о. начальника Управления полиции Талгарского района

В Алматинской области назначен исполняющий обязанности начальника Управления полиции Талгарского района, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в районном УП, им стал Айдар Умаров.

"На должность исполняющего обязанности начальника Управления полиции Талгарского района назначен подполковник полиции Умаров Айдар Абдикеримович", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram 2 декабря 2024 года.

До нового назначения Айдар Умаров занимал должность начальника Отдела полиции Балхашского района.

19 октября 2024 года стало известно, что приказом главы МВД Нуржан Кунтунов освобожден от должности начальника Управления полиции Талгарского района. Позднее временно исполняющим обязанности главы УП Талгарского района назначили Нурлана Сайдалина. Тогда же сменили руководство в Департаменте полиции Алматинской области.

Отметим, что ряд отставок и увольнений последовал после убийства 16-летнего Шерзата Полата, которое произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.