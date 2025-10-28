В Каратальском районе области Жетісу открылся мини-центр оперативного управления

В Каратальском районе области Жетісу состоялось торжественное открытие мини-центра оперативного управления (ЦОУ) – современного цифрового ядра системы общественной безопасности. На его модернизацию из областного бюджета было выделено 320 млн тенге.

С запуском ЦОУ с сегодняшнего дня начинают функционировать 77 камер видеонаблюдения и 5 скоростемеров, установленных в наиболее оживленных и стратегически важных точках района. Новая система позволит полиции в режиме 24/7 контролировать ситуацию на улицах, своевременно выявлять нарушения и оперативно реагировать на происшествия.

Фото: ДП области Жетісу

Создание центра стало важным шагом в реализации концепции "умной полиции", где современные технологии работают на обеспечение безопасности и спокойствия граждан. Теперь сотрудники правопорядка смогут в режиме реального времени координировать действия дежурных нарядов и мгновенно принимать решения.

Фото: ДП области Жетісу

В мероприятии приняли участие представители акимата Каратальского района. Как было отмечено, открытие нового центра станет важным шагом в укреплении общественной безопасности, поможет предотвратить правонарушения и обеспечит спокойствие жителей района.

"Безопасность – это основа стабильности и доверия граждан. Благодаря внедрению цифровых технологий Каратальский район выходит на новый уровень обеспечения правопорядка и общественного контроля", – отметил заместитель начальника Департамента полиции области Жетісу Алимбет Смайлов.

Фото: ДП области Жетісу

Как подчеркнули участники мероприятия, мини-центр оперативного управления – это не просто технический объект, а новый символ защищенности и уверенности жителей, гарантия того, что жизнь, имущество и покой каждого гражданина находятся в безопасности.