С Нового года в Петропавловске снизят тариф на воду

Горводоканал в Петропавловске не в полном объеме исполнил инвестиционную программу за 2023 год и не выполнил некоторые мероприятия, которые были заложены в тарифную смету, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, монополист ТОО "Кызылжар су" получил необоснованный доход. Чтобы вернуть деньги потребителям, с 1 января будет действовать компенсирующий тариф. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области постановил:



Утвердить для ТОО "Кызылжар су" временный компенсирующий тариф с вводом в действие с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно в размере 183,75 тенге за 1 м.куб. (без учета НДС), в том числе с дифференциацией по группам потребителей:

I-группа — физические лица, относящиеся к группе население, физические лица, пользующиеся водой через садоводческие общества – 88,002 тенге за 1 м.куб. (без учета НДС);

II-группа – организации, содержащиеся за счет бюджета – 1202,875 тенге за 1 м.куб. (без учета НДС);

III-группа – юридические лица, прочие потребители – 407,991 тенге за 1 м.куб. (без учета НДС).

На регулируемую услугу по отводу и очистке сточных вод утвержден временный компенсирующий тариф с вводом в действие с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно в размере 177,46 тенге за 1 м.куб. (без учета НДС), в том числе с дифференциацией по группам потребителей:

I-группа — физические лица, относящиеся к группе население, физические лица, пользующиеся водой через садоводческие общества – 81,558 тенге за 1 м.куб. (без учета НДС);

II-группа – организации, содержащиеся за счет бюджета – 1208,001 тенге за 1 м.куб. (без учета НДС);

III-группа – юридические лица, прочие потребители – 365,149 тенге за 1 м.куб. (без учета НДС).

Ранее появилась информация, что Бектенов поручил акимату Мангистауской области решить проблему дефицита воды.

