Бектенов поручил акимату Мангистауской области решить проблему дефицита воды

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития Мангистауской области. Он подчеркнул важность решения проблем, связанных с тепло- и водоснабжением, сообщает Zakon.kz.

Во время совещания в сфере энергетики перед профильным Министерством поставили задачи по модернизации МАЭКа. Он входит в перечень из 19-ти энергоисточников "красной зоны риска", тепловых и электрических магистральных и внутриквартальных сетей.

Фото: primeminister.kz

До этого для стабильной работы МАЭК из республиканского бюджета выделили 5 млрд тенге.

"В регионе большой проблемой является высокий износ внутриквартальных сетей теплоснабжения. С начала отопительного сезона было зафиксировано 225 порывов, уровень износа сетей водоснабжения г. Актау составляет 82%. Мы знаем, что население города жалуется на нехватку воды. Именно эти вопросы надо решать акимату области в первую очередь. Поддержка со стороны правительства оказывается", – отметил Олжас Бектенов.

Министерству промышленности и строительства поручено оказывать поддержку акимату региона.

Ранее Бектенов дал ряд поручений из-за снижения добычи ископаемых.

