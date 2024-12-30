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Общество

Из-за аварии на трансформаторе в Петропавловске снизилось давление воды в сетях

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 03:25 Фото: pixabay
У жителей многоэтажек Петропавловска 30 декабря внезапно возникли проблемы с водой. Причина – аварийное отключение одного из трансформаторов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "Кызылжар су" объяснили падение давления в городском водопроводе.

"Уважаемые жители города! 30.12.2024 в 18:20 на территории водопроводных очистных сооружений произошло аварийное отключение трансформатора. В связи с этим снизилось давление воды в сетях. На данный момент насосные станции работают в штатном режиме. Для заполнения системы водой и стабилизации давления в водопроводных сетях потребуется некоторое время. ТОО "Қызылжар су" приносит извинения за причиненные неудобства", – сообщили в компании.

Ранее синоптики рассказали, жителям каких регионов Казахстана повезет с погодой во вторник, 31 декабря 2024 года.

Аксинья Титова
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