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Общество

Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой

Шавкат Рахмонов, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 11:31 Фото: instagram/shavkatrakhmonov94
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в UFC над ирландцем Ианом Гэрри, сообщает Zakon.kz.
"Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте", – говорится в официальном сообщении Акорды.

8 декабря Шавкат Рахмонов выиграл бой на UFC 310. Поединок с ирландцем Иэном Гэрри прошел на турнире в Лас-Вегасе. Встреча продлилась все пять раундов, и судьи единогласно решили, что успех на стороне казахстанца.

Таким образом, "Номад" достиг отметки в 19 побед в ММА, из них 7 – в рамках UFC. Теперь Рахмонова ждет титульный бой с чемпионом в полусреднем весе Белалом Мухаммадом.

Андрей Дюсупов
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