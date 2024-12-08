Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в UFC над ирландцем Ианом Гэрри, сообщает Zakon.kz.

"Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте", – говорится в официальном сообщении Акорды.

8 декабря Шавкат Рахмонов выиграл бой на UFC 310. Поединок с ирландцем Иэном Гэрри прошел на турнире в Лас-Вегасе. Встреча продлилась все пять раундов, и судьи единогласно решили, что успех на стороне казахстанца.

Таким образом, "Номад" достиг отметки в 19 побед в ММА, из них 7 – в рамках UFC. Теперь Рахмонова ждет титульный бой с чемпионом в полусреднем весе Белалом Мухаммадом.