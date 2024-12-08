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Спорт

Иэн Гэрри обещал вернуться и победить Шавката Рахмонова

UFC Комент Иэна, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 15:20 Фото: Instagram/ufc
Утром 8 декабря болельщики казахстанского бойца Шавката Рахмонова увидели один из самых трудных его поединков в карьере, когда он чуть не проиграл ирландцу Иэну Гэрри в рамках ивента UFC 310, сообщает Zakon.kz.

Соотечественник знаменитого Конора Макгрегора после встречи с "Номадом" высказался о первом своем поражении в клетке.

Иэн Гарри уступил Шавкату Рахмонову единогласным решением судей по итогам пяти раундов в матче за временный титул в полусреднем весе.

"Я не победил, но не чувствую себя проигравшим. Выходил на бой с настоящим гигантом и доказал, что он не так страшен. Пришел на коротком уведомлении против опасного соперника, остановил почти все, что он делал. Он не был близок к тому, чтобы финишировать меня, забрал его спину и веселился. Доказал, что способен конкурировать с топовыми бойцами и достоин стать чемпионом. Он ничего нового не привнес для меня, не удивил, выиграл по мнению судей. Cчастлив и рад тому, что сделал". Иэн Гэрри

К этому часу уже известны судейские оценки для обоих бойцов, по которым можно увидеть, что поединок был напряженным и чаша весов могла перекинуться на сторону ирландца.

Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал 19-ую подряд победу в боях по смешанным правилам, в которых семь в UFC.

Свое мнение по противостоянию "Рахмонов – Гэрри" также высказал глава промоушена – Дэйна Уайт.

Успех над Гэрри оказалась первой в карьере казахстанца, где наш боец был признан лучшим по решению судей.

До этого все свои 18 встреч "Номад" заканчивал досрочно.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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