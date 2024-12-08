Иэн Гэрри обещал вернуться и победить Шавката Рахмонова
Соотечественник знаменитого Конора Макгрегора после встречи с "Номадом" высказался о первом своем поражении в клетке.
Иэн Гарри уступил Шавкату Рахмонову единогласным решением судей по итогам пяти раундов в матче за временный титул в полусреднем весе.
"Я не победил, но не чувствую себя проигравшим. Выходил на бой с настоящим гигантом и доказал, что он не так страшен. Пришел на коротком уведомлении против опасного соперника, остановил почти все, что он делал. Он не был близок к тому, чтобы финишировать меня, забрал его спину и веселился. Доказал, что способен конкурировать с топовыми бойцами и достоин стать чемпионом. Он ничего нового не привнес для меня, не удивил, выиграл по мнению судей. Cчастлив и рад тому, что сделал". Иэн Гэрри
К этому часу уже известны судейские оценки для обоих бойцов, по которым можно увидеть, что поединок был напряженным и чаша весов могла перекинуться на сторону ирландца.
#UFC310 Official Scorecard: Shavkat Rakhmonov (@Rakhmonov1994) vs Ian Machado Garry— UFC News (@UFCNews) December 8, 2024
Complete Scorecards ➡️ https://t.co/5Vl49j9ixS pic.twitter.com/i6fs80ycBV
Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал 19-ую подряд победу в боях по смешанным правилам, в которых семь в UFC.
Свое мнение по противостоянию "Рахмонов – Гэрри" также высказал глава промоушена – Дэйна Уайт.
Успех над Гэрри оказалась первой в карьере казахстанца, где наш боец был признан лучшим по решению судей.
До этого все свои 18 встреч "Номад" заканчивал досрочно.