Шавката Рахмонова с победой поздравил министр туризма и спорта

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев поздравил именитого спортсмена Шавката Рахмонова с победой в турнире UFC 296 над американским файтером Стивеном Томпсоном, сообщает Zakon.kz.

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Министр назвал Рахмонова гордостью страны.

"...В смешанных единоборствах Шавкат Рахмонов провел сегодня очередной поединок в UFC и порадовал нас еще одной яркой победой. От всей души поздравляю нашего славного спортсмена! 40-летний американский спортсмен Стивен Томпсон в своей спортивной карьере 24 раза выходил на октагон и 17 раз отмечал победу. А путь Шавката Рахмонова знают все казахстанские болельщики. Наш 29-летний боец занимается смешанными единоборствами с 2014 года. За это время он 17 раз выходил на октагон, завершив все противостояния с явным преимуществом. Это 18-я победа нашего земляка", – написал министр в Telegram.

Ранее сообщалось, что Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона. Рахмонов одержал 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC благодаря удушающему приему.