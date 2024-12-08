Костанайский руководитель Центра для бездомных разорил государство на 11 миллионов
По информации kstnews.kz, следствие установило, что в период с 2017 по 2023 год руководитель Центра, ответственный за бюджет учреждения, использовал свое служебное положение и принял на работу пять человек.
Они числились в Центре лишь на бумаге, то есть заработную плату этих сотрудников руководитель присваивал себе и тратил на собственные нужды.
Так осужденный нанес ущерб государству в размере более 11 млн тенге, которые могли быть направлены на улучшение условий жизни лиц без определенного места жительства.
Виновный возместил ущерб государству в полном объеме, но несмотря на это, в костанайском суде №2 ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы с запретом занимать должности на государственной службе.
Ранее Минфин РК сообщил, что новый закон о госзакупках обеспечит открытость и прозрачность.