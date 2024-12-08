Новый закон о госзакупках обеспечит открытость и прозрачность – Минфин РК

С 1 января 2025 года вступает в силу Закон РК "О государственных закупках". Представители Министерства финансов проводят встречи с бизнесменами, корпорациями, госорганами и акиматами, чтобы разъяснить его основные новеллы и преимущества, сообщает Zakon.kz.

В министерстве отметили, что крупные предприятия всегда заинтересованы в сокращении сроков госзакупок:

"Новый закон прямо устанавливает нормы, которые сокращают срок проведения конкурсов в некоторых случаях с двух месяцев до пяти дней. Кроме того, нововведения предусматривают осуществление закупок из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП".

При этом сельским акиматам предоставлена возможность закупать из одного источника товары, работы, услуги до 4000 МРП.

"Уже внедрен новый способ закупок в виде конкурса с использованием рейтингово-балльной системы, который исключает участие конкурсной комиссии в процессе определения победителя, тем самым минимизируя коррупционные риски. Учитывая, что победитель определяется порталом автоматически на основе данных информационных систем госорганов, итоги таких закупок обжалованию не подлежат. Это существенно сокращает время проведения закупки, исключает риски неправомерного допуска или отклонения, а также пересмотра итогов", – отметили в Минфине.

Для повышения квалификации участников закупок предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информация о поставщике будет формироваться с использованием различных баз данных, что позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков с комбинированием ценовых и качественных критериев по всем видам закупок.

"В рамках исполнения поручения главы государства по демонополизации строительного рынка в новом законе нашли отражение меры по демонополизации сфер экономики. В частности, при расчете условных скидок продолжено применение ценовых критериев в виде территориального признака. Это позволит равномерно и справедливо распределять объемы госзакупок и исключить монопольное положения отдельных крупных компаний", – пояснил директор Департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственого сектора МФ РК Ерлан Сеитов.

Новый Закон "О государственных закупках" позволит повысить качество закупаемых товаров, работ, услуг, усилить ответственность потенциальных поставщиков и оказать поддержу отечественным товаропроизводителям.

Закон "О государственных закупках" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 1 июля 2024 года.