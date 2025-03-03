В Астане арестован директор Центра судебных экспертиз: АФМ раскрыло подробности

Департаментом АФМ по Астане при координации прокуратуры столицы зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 марта 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

"В рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы в целях материально-технического оснащения органов судебной экспертизы из республиканского бюджета выделено 10,3 млрд тенге. Однако в 2023-2024 годах должностные лица Центра судебных экспертиз, действуя в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки завысили стоимость оборудования в три раза путем предоставления фиктивных коммерческих предложений", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Кроме того, до объявления конкурса на государственные закупки в технической спецификации указывалось только то оборудование, которое могли поставить аффилированные компании.

"В целях конфискации наложен арест на имущество общей стоимостью более 148 млн тенге: два земельных участка в Алматы, квартиру в Астане и автомашины BMW Х6 и RAV 4. Также арестованы денежные средства ТОО на банковских счетах в сумме 1,6 млрд тенге, 367 тыс. долларов и 366 тыс. евро". Пресс-служба АФМ РК

Директор Центра судебных экспертиз, руководитель Департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

"Досудебное расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

28 февраля 2025 года стало известно, что из Казахстана в Кыргызстан незаконно вывезли бензин почти на 16 млрд тенге.