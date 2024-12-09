Рекордные 600 километров дорог отремонтировали в ВКО

В 2023 году аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев текущий год объявил "Годом дорог". За этот год были отремонтированы рекордные для региона 600 километров дорог.

"Маршруты для ремонта дорог выбирались не только исходя из экономической целесообразности, но и по пожеланиям автомобилистов и жителей Восточно-Казахстанской области. Особое внимание в регионе уделили ремонту и реконструкции трасс, ведущих к популярным туристическим местам", — отметил глава региона Ермек Кошербаев на брифинге в Службе центральных коммуникации.

Фото: пресс-центр ВКО

Не остались в стороне и сельские населенные пункты, в этом году в 79 малочисленных селах впервые планируется поэтапное асфальтирование 120 км центральных улиц и установка уличного освещения.

В текущем году прошел масштабный ремонт на республиканских трассах, проходящих на территории области. Всего в 2024-2025 годах планируется отремонтировать 392 км дорог. По итогам реализации данных проектов все неудовлетворительные участки автодорог республиканского значения будут приведены в хорошее состояние.

Фото: пресс-центр ВКО

Средний ремонт дорожного полотна проводятся сразу нескольких участках автомобильных дороги республиканского значения общей протяженностью 78 км в рамках республиканского бюджета. Среди них: трасса Усть-Каменогорск- Риддер- гр. РФ общей протяженностью 30 км (от Усть-Каменогорск до п. Михайловка), Усть-Каменогорск-Семей протяженностью 18 км (от п.Таврия до п. Ново-Азовое), Усть-Каменогорск- Шемонаиха- гр. РФ протяженностью 30 км (от п. Кожохова до п. Новоильинка).

Фото: пресс-центр ВКО

В 2025 году также планируется завершение и введение в эксплуатацию одного из крупных долгостроев в регионе трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи. Это включает в себя строительство моста, укладку дорожного покрытия, а также укрепительные работы и благоустройство дорожной инфраструктуры. Данная дорога соединяет 3 района и ведут в одну из туристических достопримечательностей Казахстана в Катон-Карагайский район.

Фото: пресс-центр ВКО

Говоря о дорогах, нельзя не вспомнить и о завершении одного из самых крупных транспортно-логистических проектов Восточного Казахстана — моста через Бухтарминское водохранилище, который связывает сразу шесть районов и позволяет жителям не зависеть от климатических условий и паромной переправы. Отметим, мост объединил два берега крупнейшего искусственного водоема и расстояние, которое раньше приходилось преодолевать часами, сейчас проезжают ровно за четыре минуты.