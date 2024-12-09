Рекордные 600 километров дорог отремонтировали в ВКО
"Маршруты для ремонта дорог выбирались не только исходя из экономической целесообразности, но и по пожеланиям автомобилистов и жителей Восточно-Казахстанской области. Особое внимание в регионе уделили ремонту и реконструкции трасс, ведущих к популярным туристическим местам", — отметил глава региона Ермек Кошербаев на брифинге в Службе центральных коммуникации.
Фото: пресс-центр ВКО
Не остались в стороне и сельские населенные пункты, в этом году в 79 малочисленных селах впервые планируется поэтапное асфальтирование 120 км центральных улиц и установка уличного освещения.
В текущем году прошел масштабный ремонт на республиканских трассах, проходящих на территории области. Всего в 2024-2025 годах планируется отремонтировать 392 км дорог. По итогам реализации данных проектов все неудовлетворительные участки автодорог республиканского значения будут приведены в хорошее состояние.
Фото: пресс-центр ВКО
Средний ремонт дорожного полотна проводятся сразу нескольких участках автомобильных дороги республиканского значения общей протяженностью 78 км в рамках республиканского бюджета. Среди них: трасса Усть-Каменогорск- Риддер- гр. РФ общей протяженностью 30 км (от Усть-Каменогорск до п. Михайловка), Усть-Каменогорск-Семей протяженностью 18 км (от п.Таврия до п. Ново-Азовое), Усть-Каменогорск- Шемонаиха- гр. РФ протяженностью 30 км (от п. Кожохова до п. Новоильинка).
Фото: пресс-центр ВКО
В 2025 году также планируется завершение и введение в эксплуатацию одного из крупных долгостроев в регионе трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи. Это включает в себя строительство моста, укладку дорожного покрытия, а также укрепительные работы и благоустройство дорожной инфраструктуры. Данная дорога соединяет 3 района и ведут в одну из туристических достопримечательностей Казахстана в Катон-Карагайский район.
Фото: пресс-центр ВКО
Говоря о дорогах, нельзя не вспомнить и о завершении одного из самых крупных транспортно-логистических проектов Восточного Казахстана — моста через Бухтарминское водохранилище, который связывает сразу шесть районов и позволяет жителям не зависеть от климатических условий и паромной переправы. Отметим, мост объединил два берега крупнейшего искусственного водоема и расстояние, которое раньше приходилось преодолевать часами, сейчас проезжают ровно за четыре минуты.
Фото: пресс-центр ВКО