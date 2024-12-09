Казахстанцы стали получать новые сообщения от мошенников. На этот раз они содержат информацию о пробниках духов, которые приводят к летальному исходу. Якобы опасную парфюмерию известных брендов оставляют в почтовых ящиках, сообщает Zakon.kz.

Фото: Stopfake.kz

Эту рассылку поспешили прокомментировать Stopfake.kz в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК). Там подтвердили, что эта информация не соответствует действительности.

"Подобная рассылка ранее уже распространялась. Является недостоверной", – уточнили специалисты.

Также сказано, что комитет осуществляет государственный контроль за продукцией, в том числе и за потенциально опасной продукцией.

В заключительной части заявления стоит обращение к казахстанцам:

"Призываем всех граждан быть бдительными, не доверять сомнительной информации, а руководствоваться фактами из официальных источников".

Ранее акимату Атырауской области пришлось комментировать информацию о продаже мяса мертвых сайгаков. С ответом властей можно ознакомиться по этой ссылке.