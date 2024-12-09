В почтовые ящики казахстанцев скидывают смертельные пробники духов – фейк
Фото: pixabay
Казахстанцы стали получать новые сообщения от мошенников. На этот раз они содержат информацию о пробниках духов, которые приводят к летальному исходу. Якобы опасную парфюмерию известных брендов оставляют в почтовых ящиках, сообщает Zakon.kz.
Фото: Stopfake.kz
Эту рассылку поспешили прокомментировать Stopfake.kz в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК). Там подтвердили, что эта информация не соответствует действительности.
"Подобная рассылка ранее уже распространялась. Является недостоверной", – уточнили специалисты.
Также сказано, что комитет осуществляет государственный контроль за продукцией, в том числе и за потенциально опасной продукцией.
В заключительной части заявления стоит обращение к казахстанцам:
"Призываем всех граждан быть бдительными, не доверять сомнительной информации, а руководствоваться фактами из официальных источников".
Ранее акимату Атырауской области пришлось комментировать информацию о продаже мяса мертвых сайгаков. С ответом властей можно ознакомиться по этой ссылке.
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