В Казахстане вспомнили о "ядовитых духах"
Примечательно, сначала эти массовые рассылки появились в России, позже их стали получать пользователи Беларуси и Эстонии.
До Казахстана фейк добрался в марте 2023 года. Ядовитыми духами стали пугать население в преддверии Международного женского дня.
Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что история повторяется.
Они отмечают: для того, чтобы не стать жертвой лживых сообщений и не распространять панику, стоит хотя бы на минуту остановиться и задуматься.
Казахстанцам советуют попробовать проверить информацию.
"Наберите в поисковике "ядовитые духи" или "отравленный парфюм" и вы увидите, сколько фактчекеров уже опровергли этот миф", – говорится в сообщении.
Кроме того, еще один признак фейка – это текстовые сообщения или аудио, полные эмоций:
"Такие новости созданы не для информации, а для манипуляции. Будьте внимательны и всегда включайте критическое мышление".
Ранее любители рассылать сообщения в социальных сетях делились другой темой. Тогда авторы уверяли, что в Казахстане введен "еще один штраф" за шум от детей в дневное время в размере 118 тыс. тенге.