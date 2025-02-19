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Общество

В Казахстане вспомнили о "ядовитых духах"

В Казахстане вспомнили о &quot;ядовитых духах&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 14:06 Фото: pexels
Через популярные мессенджеры казахстанцы получают эмоциональные сообщения о неизвестных людях, которые продают отравленные духи. Авторы рассылок заверяют, якобы, если вдохнуть запах, то можно умереть, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, сначала эти массовые рассылки появились в России, позже их стали получать пользователи Беларуси и Эстонии.

До Казахстана фейк добрался в марте 2023 года. Ядовитыми духами стали пугать население в преддверии Международного женского дня.

Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что история повторяется.

Они отмечают: для того, чтобы не стать жертвой лживых сообщений и не распространять панику, стоит хотя бы на минуту остановиться и задуматься.

Казахстанцам советуют попробовать проверить информацию.

"Наберите в поисковике "ядовитые духи" или "отравленный парфюм" и вы увидите, сколько фактчекеров уже опровергли этот миф", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще один признак фейка – это текстовые сообщения или аудио, полные эмоций:

"Такие новости созданы не для информации, а для манипуляции. Будьте внимательны и всегда включайте критическое мышление".

Ранее любители рассылать сообщения в социальных сетях делились другой темой. Тогда авторы уверяли, что в Казахстане введен "еще один штраф" за шум от детей в дневное время в размере 118 тыс. тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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