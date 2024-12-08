В акимате Атырауской области прокомментировали информацию о продаже мяса мертвых сайгаков

В социальных сетях появилась информация, что в Курмангазинском районе Атырауской области подпольно продают мясо погибших сайгаков. Предварительная стоимость краснокнижного животного – 13–15 тысяч тенге за тушу, сообщает Zakon.kz.

В "Охотзоопроме" и акимате ответили на обеспокоенность местных жителей.

"Все найденные туши сайгаков были утилизированы в соответствии с санитарными нормами. Контроль за ситуацией продолжается", – сообщили в районном акимате.

Специалисты "Охотзоопрома" и районной ветеринарной станции провели рейды, собрав останки животных и полностью исключили их попадание в торговлю.



Как объясняют специалисты, мясо животных, умерших от пастереллеза, содержит возбудители инфекции.

Пастереллез (геморрагическая септицемия) – это острое инфекционное заболевание, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, воспалением кожи, подкожной клетчатки, поражением суставов, костей, внутренних органов. Является зоонозным заболеванием, то есть передается от животных к человеку.

При употреблении такого мяса в пищу возможны тяжелые последствия. При тяжелом течении заболевания возможен абсцесс легкого. При септической форме существует риск развития менингита (воспаления оболочек головного и спинного мозга), абсцесса мозга, гнойных артритов, миокардита (воспаления сердечной мышцы).

Развитие инфекционно-токсического шока (тяжелое состояние, вызванное экзотоксинами бактерий или вирусов) сопровождается критическим снижением артериального давления, угнетением жизненно важных функций с последующим наступлением комы.

В ноябре этого года стало известно, что в Казахстане будут взыскивать ущерб за незаконно добытые дериваты сайгаков. Для этого Минэкологии подготовило изменения в размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

