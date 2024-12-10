Вербовал в мечетях: приверженца религиозно-экстремистского движения задержали в Атырау

Сотрудники полиции в Атырау задержали подозреваемого в пропаганде идей запрещенной в Казахстане религиозной организации "Таблиги жамагат", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службе ДП региона от 10 декабря 2024 года, он использовал мечети для вербовки молодых людей.

"Это движение возникло в Индии и Пакистане, а его идеология сводится к непрерывному миссионерству, основанному на отказе от гражданских прав и обязанностей, таких как обеспечение семьи, забота о родителях, воспитание детей, получение образования и постоянная работа. Организация признана в Казахстане экстремистской и запрещена судом за угрозу традиционным моральным и нравственным ценностям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный целенаправленно знакомился в мечетях с молодыми верующими и приглашал их к себе домой, где пропагандировал идеологию "Таблиги жамагат" с целью вовлечения в экстремистскую деятельность", – рассказали в полиции.

При обыске дома у задержанного изъяли запрещенные судом книги и электронные материалы религиозного содержания.

44-летний подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности этой экстремистской организации. В настоящее время расследуется уголовное дело по признакам организации и участия в деятельности религиозной организации, запрещенной решением суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В ноябре 2024 года в Комитете национальной безопасности сегодня рассказали о массовых задержаниях по Казахстану подозреваемых в организации религиозно-экстремистской деятельности.