КНБ задержал религиозного радикала в Алматинской области

Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Алматинской области, подозреваемого в пропаганде идей терроризма, в том числе посредством Интернета, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КНБ, при обыске по месту жительства у него изъяли религиозную литературу и иные вещественные доказательства.

"Осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений.





Фото: пресс-служба КНБ РК