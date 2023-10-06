КНБ задержал религиозного радикала в Алматинской области
Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Алматинской области, подозреваемого в пропаганде идей терроризма, в том числе посредством Интернета, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы КНБ, при обыске по месту жительства у него изъяли религиозную литературу и иные вещественные доказательства.
"Осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Ранее Комитет национальной безопасности задержал религиозного радикала на западе Казахстана.
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