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КНБ задержал религиозного радикала в Алматинской области

КНБ задержал религиозного радикала в Алматинской области Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Алматинской области, подозреваемого в пропаганде идей терроризма, в том числе посредством Интернета, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КНБ, при обыске по месту жительства у него изъяли религиозную литературу и иные вещественные доказательства.
"Осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК", – говорится в сообщении. 
Как отметили в ведомстве, задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений.

КНБ задержал религиозного радикала в Алматинской области

Фото: пресс-служба КНБ РК

Ранее Комитет национальной безопасности задержал религиозного радикала на западе Казахстана.

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