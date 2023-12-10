10 декабря отмечается День прав человека

Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, сообщает Zakon.kz.

В этот день мировое сообщество поднимает вопросы прав человека, напоминая о Всеобщей декларации, принятой в тот день.

Декларация утверждает основные принципы, такие как право на жизнь, свободу и безопасность личности, равенство перед законом, свободу выражения мнения и др. Этот день призывает к борьбе за соблюдение этих прав во всем мире и привлекает внимание к ситуациям, где права человека нарушаются.

10 декабря 2023 года этой важной мировой декларации исполняется 75 лет.

"В этом эпохальном документе были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения", - говорится на сайте ООН.

Декларации были впервые сформулированы основные права человека, подлежащие всеобщей защите.

Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: ее текст существует более чем на 500 языках.

Инициатива этого года уделяет центральное внимание универсальности, прогрессу и вовлеченности и завершится мероприятием высокого уровня в декабре 2023 года, на котором будут объявлены глобальные обязательства и идеи в отношении будущего прав человека.