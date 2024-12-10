Минэкологии: Источник загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске определить сложно

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Ерболат Кожиков в СЦК 10 декабря 2024 года высказался о ситуации в Усть-Каменогорске – жители города жалуются на ухудшение экологических условий, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что с 23 ноября по 1 декабря в Усть-Каменогорске наблюдались неблагоприятные погодные условия.

"Само расположение города предусматривает, что при безветрии (наблюдается. – Прим. ред.) такое накопление вредных веществ в атмосфере. Такая картина уже не первый год продолжается", – заявил Ерболат Кожиков.

Он рассказал, что было сделано властями в тот период.

"В такие периоды крупные промышленные предприятия должны, обязаны снижать свои производственные мощности. Департамент экологии проводит круглосуточный мониторинг. В период с 23 ноября, когда начались неблагоприятные метеоусловия, сотрудники "Казгидромета" с участием общественности и депутатами провели замеры в разных участках города и было (установлено. – Прим. ред.) превышение по загрязняющим веществам – сажа, сероводород и хлор. К сожалению, по точкам, где были зафиксированы данные превышения, определить конкретный источник выбросов тех или иных загрязняющих веществ было сложно", – резюмировал Ерболат Кожиков.

Ранее аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев ответил на жалобы жителей Усть-Каменогорска. Он заявил, что в одночасье проблема не решится и остановка заводов – это не выход из положения.