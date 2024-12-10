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Общество

Названы условия признания Усть-Каменогорска зоной экологического бедствия

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 16:07 Фото: freepik
Председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Ерболат Кожиков в СЦК 10 декабря рассказал, могут ли признать Усть-Каменогорск зоной экологического бедствия, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Сената ранее заявили, что Усть-Каменогорск нужно признать зоной экологического бедствия. Насколько это возможно, ответил Ерболат Кожиков.

"Для того, чтобы признать определенный населенный пункт или приравнять определенный населенный пункт к зоне экологического бедствия, согласно статье 405 Экологического кодекса, необходимо соответствующее решение местных исполнительных органов на основании обращений жителей, общественных организаций", – сказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии.

По его словам, в соответствии с требованием действующего законодательства, при поступлении такого обращения от жителей создается специальная комиссия, которая будет изучать вопрос отсутствия либо необходимости признания того или иного населенного пункта зоной экологического бедствия.

"Это очень большая работа. Но на сегодняшний день таких обращений ни в адрес министерства, ни в адрес акимата не поступило", – резюмировал спикер.

Ранее аким ВКО Ермек Кошербаев признал справедливость возмущения граждан и сказал, что его волнует экологическая ситуация в городе.

Мадина Мамырханова
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