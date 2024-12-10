Полицию Алматы перевели на усиление

В преддверии футбольного матча "Астана" – "Челси", который состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, личный состав служб и подразделений Департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря рассказали в пресс-службе ведомства.

Силы полиции будут обеспечивать правопорядок и дорожную безопасность как на самом спортивном объекте, так и на участках, граничащих с ним.

"В первую очередь, информируем жителей и гостей нашего города о том, что в целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Болельщикам рекомендуется прибыть на Центральный стадион заранее, чтобы избежать столпотворения на входе, а также воспользоваться общественным транспортом для минимизирования заторов на дорогах.

Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00.

О том, как добраться до стадиона на общественном транспорте и как купить билеты на матч, ранее рассказали в акимате Алматы.