Матч "Астана" – "Челси" в Алматы: важное заявление от акимата
Билеты
В связи с повышенным спросом и активностью мошенников, продававших ранее фейковые билеты, Управление спорта Алматы рекомендует футбольным болельщикам заранее приобретать билеты на официальном сервисе.
"Убедительно просим не пользоваться услугами посредников. Для исключения перепродажи и спекуляций купленные билеты будут именными и поступят на электронную почту болельщикам лишь в день матча. Возможности приобрести их в кассах стадиона не будет".Пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.
Перекрытие дорог
Болельщикам также рекомендуется прибыть на Центральный стадион заранее и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать затора на дорогах.
Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00.
"В целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах".Пресс-служба акимата Алматы
Информация для болельщиков
12 декабря в Алматы ожидается минусовая погода, температура воздуха составит около -11 градусов, поэтому следует одеться в теплую удобную одежду.
В связи с мерами безопасности термосы запрещено проносить на территорию стадиона. Для болельщиков внутри арены будут работать торговые точки, где можно будет приобрести горячие напитки, перекус.
Дополнительно будут установлены 60 биотуалетов вокруг стадиона, в том числе для людей с инвалидностью.
Трансфер
Также акиматом будет организовано восемь бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков, которые хотят добраться до Центрального стадиона и обратно:
- мкр. Калкаман (остановка Горбольница №7) – Центральный стадион;
- мкр. Орбита (пересечение улиц Мустафина – Торайгырова) – Центральный стадион;
- мкр. Айнабулак (пересечение улиц Макатаева – Павлодарская) – Центральный стадион;
- остановка "Халык Арена" (направление север) – Центральный стадион;
- остановка ж/д вокзала Алматы-1 – Центральный стадион;
- станция метрополитена "Райымбек батыра" – Центральный стадион;
- ЦОН Наурызбайского района – Центральный стадион;
- остановка пересечение улиц Момышулы – Монке би – Центральный стадион.
Курсировать транспорт начнет с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.
"Владельцев автомобилей и горожан просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
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