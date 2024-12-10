#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Общество

Матч "Астана" – "Челси" в Алматы: важное заявление от акимата

Матч &quot;Астана&quot; – &quot;Челси&quot; в Алматы: важное заявление от акимата, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 12:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
12 декабря в 20:30 на Центральном стадионе Алматы состоится футбольный матч в рамках турнира Лиги конференций УЕФА между командами "Астана" и "Челси". В связи с этим значимым футбольным событием городской акимат выступил с обращением, сообщает Zakon.kz.

Билеты

В связи с повышенным спросом и активностью мошенников, продававших ранее фейковые билеты, Управление спорта Алматы рекомендует футбольным болельщикам заранее приобретать билеты на официальном сервисе.

"Убедительно просим не пользоваться услугами посредников. Для исключения перепродажи и спекуляций купленные билеты будут именными и поступят на электронную почту болельщикам лишь в день матча. Возможности приобрести их в кассах стадиона не будет".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.

Перекрытие дорог

Болельщикам также рекомендуется прибыть на Центральный стадион заранее и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать затора на дорогах.

Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00.

"В целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах".Пресс-служба акимата Алматы

Информация для болельщиков

12 декабря в Алматы ожидается минусовая погода, температура воздуха составит около -11 градусов, поэтому следует одеться в теплую удобную одежду.

В связи с мерами безопасности термосы запрещено проносить на территорию стадиона. Для болельщиков внутри арены будут работать торговые точки, где можно будет приобрести горячие напитки, перекус.

Дополнительно будут установлены 60 биотуалетов вокруг стадиона, в том числе для людей с инвалидностью.

Трансфер

Также акиматом будет организовано восемь бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков, которые хотят добраться до Центрального стадиона и обратно:

  • мкр. Калкаман (остановка Горбольница №7) – Центральный стадион;
  • мкр. Орбита (пересечение улиц Мустафина – Торайгырова) – Центральный стадион;
  • мкр. Айнабулак (пересечение улиц Макатаева – Павлодарская) – Центральный стадион;
  • остановка "Халык Арена" (направление север) – Центральный стадион;
  • остановка ж/д вокзала Алматы-1 – Центральный стадион;
  • станция метрополитена "Райымбек батыра" – Центральный стадион;
  • ЦОН Наурызбайского района – Центральный стадион;
  • остановка пересечение улиц Момышулы – Монке би – Центральный стадион.

Курсировать транспорт начнет с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.

"Владельцев автомобилей и горожан просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 12:11
Коул Палмер обновил рекорд "Челси" перед поездкой в Алматы
, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 12:11

29 ноября 2024 года сообщалось, что "Челси" перед встречей с "Астаной" сохранил лидерство в Лиге конференций.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Влияет ли курс доллара на ипотечные программы в Казахстане
Общество
12:35, Сегодня
Влияет ли курс доллара на ипотечные программы в Казахстане
Экопункт по приему вторсырья открыли в Уральске
Общество
12:33, Сегодня
Экопункт по приему вторсырья открыли в Уральске
По каким причинам казахстанцев убирают из списков очередников на жилье
Общество
11:59, Сегодня
По каким причинам казахстанцев убирают из списков очередников на жилье
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: