Матч "Астана" – "Челси" в Алматы: важное заявление от акимата

12 декабря в 20:30 на Центральном стадионе Алматы состоится футбольный матч в рамках турнира Лиги конференций УЕФА между командами "Астана" и "Челси". В связи с этим значимым футбольным событием городской акимат выступил с обращением, сообщает Zakon.kz.

Билеты

В связи с повышенным спросом и активностью мошенников, продававших ранее фейковые билеты, Управление спорта Алматы рекомендует футбольным болельщикам заранее приобретать билеты на официальном сервисе.

"Убедительно просим не пользоваться услугами посредников. Для исключения перепродажи и спекуляций купленные билеты будут именными и поступят на электронную почту болельщикам лишь в день матча. Возможности приобрести их в кассах стадиона не будет". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.

Перекрытие дорог

Болельщикам также рекомендуется прибыть на Центральный стадион заранее и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать затора на дорогах.

Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00.

"В целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах". Пресс-служба акимата Алматы

Информация для болельщиков

12 декабря в Алматы ожидается минусовая погода, температура воздуха составит около -11 градусов, поэтому следует одеться в теплую удобную одежду.

В связи с мерами безопасности термосы запрещено проносить на территорию стадиона. Для болельщиков внутри арены будут работать торговые точки, где можно будет приобрести горячие напитки, перекус.

Дополнительно будут установлены 60 биотуалетов вокруг стадиона, в том числе для людей с инвалидностью.

Трансфер

Также акиматом будет организовано восемь бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков, которые хотят добраться до Центрального стадиона и обратно:

мкр. Калкаман (остановка Горбольница №7) – Центральный стадион;

мкр. Орбита (пересечение улиц Мустафина – Торайгырова) – Центральный стадион;

мкр. Айнабулак (пересечение улиц Макатаева – Павлодарская) – Центральный стадион;

остановка "Халык Арена" (направление север) – Центральный стадион;

остановка ж/д вокзала Алматы-1 – Центральный стадион;

станция метрополитена "Райымбек батыра" – Центральный стадион;

ЦОН Наурызбайского района – Центральный стадион;

остановка пересечение улиц Момышулы – Монке би – Центральный стадион.

Курсировать транспорт начнет с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.

"Владельцев автомобилей и горожан просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы

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