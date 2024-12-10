#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Общество

Черный дым с теплоэлектростанции испугал жителей Актау

Черный дым с теплоэлектростанции испугал жителей Актау , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 03:40 Фото: pixabay
Житель Актау обнародовал видео, где из трубы на теплоэлектростанции МАЭК идут клубы черного дыма. В пресс-службе энергокомбината прокомментировали ситуацию, объяснив причины его появления, сообщает Zakon.kz.

10 декабря в редакцию Lada.kz житель Актау прислал видео, на кадрах которого видно, как из трубы теплоэлектростанции идет дым черного цвета.

"Почему он так дымит черным дымом и все в город?", – задает вопрос за кадром видео обеспокоенный мужчина.

В пресс-службе ТОО "МАЭК" прокомментировали сложившуюся ситуацию.

"Кратковременное изменение цвета дымовых газов происходит в переходных режимах работы котлов при сжигании обогащенной топливной газовой смеси. Высота дымовой трубы рассчитана таким образом, что все выходящие из нее загрязняющие вещества рассеиваются в воздухе без негативного последствия для окружающей среды и людей", – заверили в пресс-службе компании.

Ранее в Комитете экологического регулирования назвали условия, при которых Усть-Каменогорск признают зоной экологического бедствия.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В этом году в Костанае установят на одну елку больше
Общество
02:40, 11 декабря 2024
В этом году в Костанае установят на одну елку больше
Более 83 тысяч казахстанских девочек вакцинировали против опасного вируса
Общество
02:20, 11 декабря 2024
Более 83 тысяч казахстанских девочек вакцинировали против опасного вируса
Совершил сделки под угрозой: бизнесмен обвинил в рейдерстве известного спортсмена
Общество
18:14, 10 декабря 2024
Совершил сделки под угрозой: бизнесмен обвинил в рейдерстве известного спортсмена
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: