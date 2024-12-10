Черный дым с теплоэлектростанции испугал жителей Актау

Фото: pixabay

Житель Актау обнародовал видео, где из трубы на теплоэлектростанции МАЭК идут клубы черного дыма. В пресс-службе энергокомбината прокомментировали ситуацию, объяснив причины его появления, сообщает Zakon.kz.

10 декабря в редакцию Lada.kz житель Актау прислал видео, на кадрах которого видно, как из трубы теплоэлектростанции идет дым черного цвета. "Почему он так дымит черным дымом и все в город?", – задает вопрос за кадром видео обеспокоенный мужчина. <br> В пресс-службе ТОО "МАЭК" прокомментировали сложившуюся ситуацию. "Кратковременное изменение цвета дымовых газов происходит в переходных режимах работы котлов при сжигании обогащенной топливной газовой смеси. Высота дымовой трубы рассчитана таким образом, что все выходящие из нее загрязняющие вещества рассеиваются в воздухе без негативного последствия для окружающей среды и людей", – заверили в пресс-службе компании. Ранее в Комитете экологического регулирования назвали условия, при которых Усть-Каменогорск признают зоной экологического бедствия.



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