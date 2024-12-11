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Общество

В Костанайской области появился кабинет в честь погибшего сотрудника департамента УИС

В Костанайской области появился кабинет в честь погибшего сотрудника департамента УИС, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:22 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Кабинет НВП Черниговской средней школы Аулиекольского района теперь будет носить имя капитана юстиции Салимбека Альденова, погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника Департамента УИС по Костанайской области.

Сегодня, 11 декабря 2024 года, учителя и ученики почтили память героя и торжественно открыли класс с участием заместителя начальника Департамента УИС по Костанайской области Рабата Мурзатаева, который в своей торжественной речи отметил профессионализм и героический поступок Салимбека Альденова, который ценой собственной жизни спас юного школьника.

"Он навсегда останется в наших сердцах, и открытие этого кабинета – это наша дань памяти, чтобы подрастающее поколение не забывало о мужестве и героизме Салимбека Альденова", – сказал он.

Собравшимся ученикам рассказали историю подвига молодого сотрудника, отметив, что его поступок навсегда останется в памяти.

В Костанайской области появился кабинет в честь погибшего сотрудника департамента УИС, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:22

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Напомним, что в июле 2006 года Салимбек Альденов, находясь на службе, следовал по дороге вдоль реки Тобол. Из окна личной автомашины он увидел, что в реке тонет ребенок. Несмотря на опасность, капитан юстиции сделал все необходимое, чтобы спасти утопающего ребенка, однако сам офицер погиб, при этом выполнив свой гражданский и профессиональный долг.

Указом президента Республики Казахстан Салимбек Альденов награжден медалью "Ерлігі ушін" посмертно.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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