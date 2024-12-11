В Костанайской области появился кабинет в честь погибшего сотрудника департамента УИС
Сегодня, 11 декабря 2024 года, учителя и ученики почтили память героя и торжественно открыли класс с участием заместителя начальника Департамента УИС по Костанайской области Рабата Мурзатаева, который в своей торжественной речи отметил профессионализм и героический поступок Салимбека Альденова, который ценой собственной жизни спас юного школьника.
"Он навсегда останется в наших сердцах, и открытие этого кабинета – это наша дань памяти, чтобы подрастающее поколение не забывало о мужестве и героизме Салимбека Альденова", – сказал он.
Собравшимся ученикам рассказали историю подвига молодого сотрудника, отметив, что его поступок навсегда останется в памяти.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Напомним, что в июле 2006 года Салимбек Альденов, находясь на службе, следовал по дороге вдоль реки Тобол. Из окна личной автомашины он увидел, что в реке тонет ребенок. Несмотря на опасность, капитан юстиции сделал все необходимое, чтобы спасти утопающего ребенка, однако сам офицер погиб, при этом выполнив свой гражданский и профессиональный долг.
Указом президента Республики Казахстан Салимбек Альденов награжден медалью "Ерлігі ушін" посмертно.