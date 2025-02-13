Медалью МВД посмертно награжден полицейский, погибший в Жамбылской области

В Жамбылской области в последний путь проводили сотрудника полиции Абая Ушкемпира, погибшего в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей на автодороге республиканского значения в Кордайском районе, сообщает Zakon.kz.

Похороны старшего лейтенанта полиции прошли в его родном селе Айша-Биби Жамбылского района.

"На похоронах присутствовали семья и близкие покойного, а также начальник Департамента полиции Жамбылской области Бакитжан Малыбаев, первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, коллеги и друзья, с которыми он работал. На прощальном собрании Абая Ушкемпира посмертно наградили медалью МВД РК "Құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқаны үшін", которую передали родителям". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также сообщается, что были зачитаны письма соболезнования от министра внутренних дел РК Ержана Саденова и акима Жамбылской области Ербола Карашукеева, в которых выражена общая скорбь и постоянная поддержка государства семье покойного.

"Весть о внезапной смерти нашего коллеги во время несения службы потрясла нас всех. Несмотря на свою молодость, он внес неоценимый вклад в поддержание общественного порядка и дорожной безопасности в регионе. Мы всегда будем поддерживать и заботиться об оставшейся семье и его маленькой дочери. Светлый образ и почетное имя героя навсегда останутся в памяти", – выразил соболезнования Бакитжан Малыбаев.

Напомним, ДТП произошло вечером 11 февраля 2025 года на 203-м км автодороги Алматы – Ташкент, водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным авто, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории. В результате ДТП два сотрудника полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами были доставлены в Кордайскую центральную районную больницу. 12 февраля старший инспектор батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Абай Ушкемпир скончался в реанимационном отделении больницы.