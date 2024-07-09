На трассе в Костанайской области огнеборцы ликвидировали пожар

Ночью 9 июля на трассе Аулиекольского района Костанайской области огнеборцы ликвидировали пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, произошло загорание двух грузовых машин с прицепами. Каждый грузовик перевозил сено весом 25 тонн. Силами МЧС пожар площадью 60 кв. м. ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Накануне в Жезказгане на фабрике произошел пожар.