На трассе в Костанайской области огнеборцы ликвидировали пожар
Фото: Zakon.kz
Ночью 9 июля на трассе Аулиекольского района Костанайской области огнеборцы ликвидировали пожар, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, произошло загорание двух грузовых машин с прицепами. Каждый грузовик перевозил сено весом 25 тонн. Силами МЧС пожар площадью 60 кв. м. ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Накануне в Жезказгане на фабрике произошел пожар.
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