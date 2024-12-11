Важное заявление сделал Нацбанк Казахстана

Сегодня, 11 декабря 2024 года, Национальный банк Казахстана заявил об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой гражданам поддельных документов с использованием фирменного бланка НБК, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий.

"При этом мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга". Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

"Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp, электронных писем, социальных сетей. В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам". Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что данные схемы могут быть реализованы с участием якобы "работников правоохранительных органов или Национального банка Казахстана" под предлогом "процедуры страхования переводов от мошеннических действий", "поимки мошенников" в финансовых учреждениях, проведения "оперативных проверок специальными органами", а также участия в совместных "специальных операциях" государственных органов РК.

"В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан". Пресс-служба НБК

Поддельные рассылки от лица "работников Национального банка Казахстана"

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Казахстанцам для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.

29 ноября 2024 года Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр.