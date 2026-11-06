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Общество

Со срочным предупреждением для казахстанцев выступил Нацбанк

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 13:10 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана информирует граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с рассылкой поддельных документов, оформленных с использованием фирменного бланка НБК, сообщает Zakon.kz.

Срочное предупреждение для казахстанцев сегодня, 6 ноября 2026 года, распространила пресс-служба монетарного регулятора:

"Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени НБК, в которых сообщают гражданам о том, что они стали жертвами мошенничества, и предлагают перевести денежные средства якобы для их безопасного возврата. В других случаях мошенники уведомляют о поступлении денежного перевода и требуют внести определенную сумму под разными предлогами, в том числе в связи с необходимостью регистрации и декларирования средств для завершения операции. Данные схемы могут быть реализованы с участием якобы "работников Агентства РК по финансовому мониторингу или Национального банка Казахстана" под предлогом "заказа инкассаторской машины и адресной доставки".

Кроме того, как подчеркнули в Нацбанке, электронная цифровая подпись (ЭЦП) и оттиск печати на указанных документах не соответствуют установленным требованиям.

Нацбанк, документ, фейк, мошенничество, казахстанцы, предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 13:10

Фото: nationalbank.kz

Гражданам вновь напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается декларированием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

"В рамках полномочий, предусмотренных законодательством РК, Национальный банк осуществляет служебную переписку преимущественно с государственными органами, финансовыми организациями и другими юридическими лицами по вопросам, относящимся к его компетенции. Взаимодействие с гражданами осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе путем рассмотрения обращений, поступающих посредством информационной системы "Е-өтініш". При этом Национальный банк не осуществляет переписку посредством мессенджеров, электронной почты или социальных сетей с физическими лицами".Пресс-служба НБК

В связи с вышеизложенным Нацбанк призывает граждан:

  • проявлять бдительность,
  • не отправлять денежные средства на сомнительные счета,
  • не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.
"В случае, если вы столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК".Пресс-служба НБК

Для получения дополнительной информации казахстанцы могут обратиться в контакт-центр Нацбанка по номеру 1477.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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