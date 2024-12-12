За какими услугами чаще всего идут алматинцы в ЦОНы

Алматинские ЦОНы оказали около 2 400 000 государственных услуг в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

12 декабря филиал "Правительства для граждан" по городу Алматы предоставил рейтинг самых востребованных госуслуг, за которыми обращались алматинцы с начала года в Центры обслуживания населения, включая специализированные.

"Самой популярной услугой стала перерегистрация транспортных средств – в Алматы перерегистрировано свыше 860 тысяч автомобилей. На втором месте – услуга по выдаче удостоверений личности и паспортов. Более 400 тысяч граждан получили эти документы", – сообщили в "Правительстве для граждан".

Третью позицию занимает услуга по выдаче электронно-цифровой подписи. В ЦОНах Алматы выдано более 300 тысяч ЭЦП.

Четвертыми по популярности идут услуги в социальной сфере, количество которых составило 154 300.

Пятые по востребованности – услуги по получению или замене водительских прав. В специализированные ЦОНы Алматы за этой услугой обратились 116 741 человек.

В ГК "Правительстве для граждан" напомнили, что получить госуслуги можно не только в самих Центрах обслуживания населения, но и через видеозвонок в приложении "ЦОН".

2 декабря стало известно, что в Алматы будут работать четыре дежурных ЦОНа и спецЦОНа.